Eenzame adoptiekat geeft triest verjaardagsfeestje waarop niemand komt opdagen

Adoptiekat Monique, door The Daily Star ‘de meest eenzame kat van Groot-Brittannië’ genoemd, bevindt zich al 115 dagen in het asiel. Dat is vijf keer langer dan de gemiddelde kat. De asielmedewerkers besloten daarom een feestje te geven voor haar verjaardag om het arme beestje zo extra in de kijker te zetten. Tevergeefs, want niemand daagde op.

In het Battersea asiel bij Londen verblijft de eenzame kat Monique. Ze is nog maar twee jaar oud en heeft een zachtaardig karakter, maar toch wil niemand haar adopteren. Omdat haar tweede verjaardag eraan kwam, besloten de asielmedewerkers om een verjaardagsfeestje voor haar te organiseren. Ze hoopten daarbij dat geïnteresseerden zouden opdagen om een kijkje te nemen naar het lieve beest.

Kattenaids

“Het is altijd zonde om te zien dat een van onze katten herhaaldelijk over het hoofd wordt gezien”, zegt Batterea’s Cattery-teamleider, Chrissie Grindrod in The Daily Star, “vooral een die zo jong is en zoveel te bieden heeft als huisdier.” “Monique is een zachte ziel die gedijt met menselijk gezelschap, of dat nu samen met haar favoriete speelgoed is of samen op de bank kruipt. Ze zal ook nooit nee zeggen tegen een paar aaitjes onder de kin.”

De reden waarom de meeste mensen toch afgeschrikt zijn, is waarschijnlijk dat Monique het felien immunodeficiëntievirus (beter bekend als kattenaids) heeft. Hoewel het een virus is dat zich traag ontwikkelt en de meeste katten er lang, gelukkig en gezond mee leven, brengt dat wel wat gevolgen met zich mee. Zo moeten katten die dragers van het virus zijn afgeschermd worden van andere katten om het zeker niet door te geven. Monique heeft dus een afgesloten tuin nodig, en kan niet samenleven met andere katjes. “Maak je geen zorgen als je tuin momenteel niet ‘katbestendig’ is, want we kunnen veel advies geven”, geeft het Battersea kattenasiel aan. “We regelen ook dat je met een Battersea-dierenarts spreekt voordat je weer thuiskomt.” Hopelijk vindt lieve Monique dus snel een thuis.