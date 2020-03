Coronabesmettingen blijven onder controle

Er zijn vijf nieuwe gevallen van het coronavirus bevestigd in ons land. Dat brengt het totaal op dertien, van wie er al één persoon genezen is. Eén van de nieuwe gevallen is een Vlaamse scholier.

Het gaat om een jongen die les volgt in het zesde middelbaar van het atheneum in Tienen. De jongen is intussen thuis om uit te zieken. Andere personen die met hem in contact kwamen, worden nu getest.

«Het lag in de lijn der verwachtingen dat dit zou gebeuren», zegt Joris Moonens van het Agentschap Zorg en Gezondheid, nu voor het eerst een coronabesmetting is opgedoken in een school. «De voorbije dagen waren het dikwijls gezinnen met kinderen die we testten. Ze gaan naar school, krijgen klachten, en die staan vervolgens al dan niet in verband met het coronavirus.»

Scholen hoeven niet dicht

«Maar als er iemand effectief positief test, nemen we direct contact op met de scholen en geven we hen instructies. We doen ook onmiddellijk een contactonderzoek om na te gaan met wie ze contact hadden. Meestal zijn dat lichte contacten. In dat geval vragen we om zelf attent te zijn voor symptomen, maar isolatie is dan niet nodig. Soms, bij nauwe contacten, moet dat wel. Dan halen we hen uit voorzorg van school. We nemen in elk geval contact op met iedereen die met hen in aanraking kwam», zegt Moonens.

Moonens benadrukt dat deze situatie geen andere aanpak vergt van scholen dan de huidige. «Draconische maatregelen, zoals het afschaffen van lessen, zijn niet nodig. We beseffen wel heel goed dat deze situatie voor ongerustheid zorgt, maar we roepen iedereen toch op om rationeel en kalm te blijven, en naar de feiten te kijken. De risico’s voor kinderen zijn zeer klein. Het is belangrijker dat ze gewoon naar school kunnen gaan.»

De directeur van de overkoepelde scholengroep treedt Moonens bij. «Het gaat hier om een school met 900 leerlingen, waarbij één iemand positief getest heeft, die ook niet in quarantaine wordt geplaatst maar thuis kan uitzieken. We willen geen massahysterie ontketenen.»

Teruggekeerde toeristen

De vijf mensen die afgelopen nacht positief testten, waren vorige week op reis in het noorden van Italië, net als de gevallen die zondag en maandag positief testten. Ze kwamen allemaal terug van vakantie uit dezelfde skistreek in Noord-Italië. Alle patiënten vertonen milde symptomen zoals koorts, verkoudheid en hoesten, liet minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) weten. Twee van de nieuwe patiënten wonen in Vlaanderen, twee in Wallonië en één in Brussel. Naast de scholier uit Tienen testte ook een skitoerist uit Sint-Niklaas positief.

De toename van het aantal coronapatiënten in België is beheersbaar, stelt minister De Block voorts. België kreeg niet te maken met een explosieve toename van het aantal gevallen, zoals dat wel het geval was in Italië. Daar liep het aantal besmettingen in de eerste dagen op van 3 naar 229.