Voorspelden Asterix en Obelix de corona-epidemie?

Enkele oplettenden op YouTube hebben opgemerkt dat in het stripalbum ‘Asterix en de race door de Laars’ uit 2017 Asterix en Obelix meedoen aan een wagenrace met als grootste concurrent de wagenmenner ‘Coronavirus’ en zijn bijrijder ‘Bacillus’. Waarzeggerij of toeval?

In het 37ste album van striphelden Asterix en Obelix lanceert Julius Caesar een wagenrace waaraan ook enkele ‘barbaren’ mogen meedoen. Belangrijkste concurrent is de gemaskerde wagenrenner ‘Coronavirus’ en zijn bijrijder ‘Bacillus’. Pittig detail: de race vindt plaats in het Italië van 50 v.Chr. – het Europese land waar het coronavirus momenteel zijn grootste uitbraak kent.

Glazen bol?

Hadden scenarist Jean-Yves Ferri en tekenaar Didier Conrad een glazen bol? Zeker niet. ‘Coronavirus’ is een verzamelnaam voor een groep virussen waartoe het huidige Covid19, maar ook het toen al bekende SARS en MERS behoren. Tijdens het maken van het stripalbum – oorspronkelijke getiteld ‘Astérix et la Transitalique’ – was het SARS-virus bovendien net in Europa gearriveerd. Er is dus een minder spannende verklaring voor de naam van de vijand van de avontuurlijke Galliërs.

Niet het eerste geval

Eerder vierden complotaanhangers al feest toen iemand ontdekte dat in het boek ‘Eyes of darkness’ uit 1981 de thrillerauteur Dean Koontz een virus beschrijft dat verdacht veel weg heeft van het Covid-19, het huidige coronavirus. Daarin is het virus een Chinees biologisch wapen dat ontwikkeld is in laboratoria buiten de stad Wuhan. Het wordt dan ook toepasselijk ‘Wuhan-400’ genoemd. Het kreeg die titel wel pas in de herwerkte versie van 2008. Voordien heette het het ‘Gorki-virus’, toen het verhaal betrekking had op de Sovjet-Unie.