VIDEO. Deze surfende kat heeft totaal geen last van watervrees

Hoezo, katten houden niet van water? Een kat uit Hawaii is zo’n waterrat dat hij zelfs mee gaat surfen met z’n baasjes.

De baasjes van Hokule’a, een adoptiekat uit Honolulu, ontdekten al snel dat het beestje niet echt waterschuw was. Hij sprong bij hen in de douche, bleef buiten zitten in de regen en nam zelfs een duik in het zwembad. Ze besloten dan maar om hem mee te nemen op een van hun geliefde hobby’s: surfen. Ze bouwden een comfortabel plekje voor Hokule’a op de surfplank en zetten hem op de plank terwijl ze kleine golven berijden. Wat blijkt? Hokule’a voelt zich als een vis in het water terwijl ‘ie op de golven rijdt.

Bekijk de video hieronder.