Véronique Leysen na keizersnede: “Alsof er een vrachtwagen tegen me was gereden”

Twee weken geleden beviel Véronique Leysen van haar tweede kindje. Haar zoontje Isaï werd geboren via een keizersnede. Dat was lastiger dan verwacht, al ziet ze de voordelen er ook van in.

Op 17 februari werd Isaï geboren, het tweede zoontje van Véronique Leysen (34) en Thomas Vanderveken (38). De eigenares van ontbijt- en lunchbar Maurice in Antwerpen moest een keizersnede ondergaan, en dat was nieuw voor haar. “Dingen die ik niet wist over een keizersnede (zoals dit zwangerschapsbuikje van ná de bevalling). Na de operatie voelde ik me alsof er een vrachtwagen tegen me was gereden (en opnieuw en opnieuw). Ik wist op voorhand niet dat ik een blaaskatheter onder mijn bed zou moeten verstoppen (die lekte… onder mijn bed), dat ik wekenlang wegwerpondergoed zou moeten dragen (ze zitten goed, maar nu draag ik die van mijn vriend), dat ik maandenlang compressiebroeken onder mijn kleren zou moeten dragen, en dat ik mijn eigen luiers zou moeten verversen. En oh, ik was zo trots op het feit dat ik na de derde dag op mezelf naar het toilet kon”, schrijft ze op Instagram.

‘Tatoeage’

Toch heeft een keizersnede ook heel wat voordelen. “Langs de andere kant werd ik bijgestaan door het beste team dat ik me kon inbeelden. En het was tevens een prachtige ervaring omdat ik mijn baby de hele tijd bij me kon hebben. Het was overigens leuk om eens op een andere manier te bevallen. Als ik mijn litteken nu zie, weet ik dat mijn lichaam aan het herstellen is. Ik ben enorm trots op mijn ‘tatoeage’”, besluit ze.