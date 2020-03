Longarts toont aan wat het coronavirus met je longen doet

Dokter Sander de Hosson, van het Wilhelmina ziekenhuis Assen in Nederland, heeft op Twitter aangetoond wat een infectie van het coronavirus met je lichaam doet. Aan de hand van foto’s van verschillende patiënten over heel de wereld gaf hij meer uitleg. Om het verschil duidelijk te maken, vergeleek hij gezonde longen met besmette longen.

Indien er niet enkel bronchitis voorkomt maar ook een longontsteking plaatsvindt, die je enkel via een longscan kan waarnemen, spreekt men van covid19 of coronavirus. In onderstaande berichten vergelijkt hij gezonde longen met besmette longen.

Ons ademhalingsstelsel bestaat grof gezegd uit twee delen: de luchtwegen (of bronchieën) en de longen zelf waarin de longblaasjes (alveoli) liggen.i pic.twitter.com/jBgOrBcAve — Sander de Hosson (@shossontwits) March 1, 2020

De luchtwegen (bronchieen) zorgen voor het transport van zuurstof naar de longblaasjes. Als deze ontstoken raken door een virus, noemen we dat luchtweginfectie of (acute) bronchitis.

Het slijmvlies van de bronchieen zwelt op waardoor slijm wordt aangemaakt en mensen hoesten. pic.twitter.com/QetQAW3Fca — Sander de Hosson (@shossontwits) March 1, 2020

Bronchitis komt bij voor bij gewone verkoudheid, maar ook bij griep (influenza) en het coronavirus heel veel voor.

Het verschil tussen een verkoudheid en griep/corona is dat mensen er gemiddeld zieker van zijn (hoewel je uiteraard bij flinke verkoudheid ook goed ziek kan zijn). — Sander de Hosson (@shossontwits) March 1, 2020

Ernstigere ziekte bij #COVID19 ontstaat als niet alleen bronchitis ontstaat, maar ook een (virale) longontsteking. Pas bij longontsteking zie je afwijkingen op de longfoto of -scan. In de longen vindt gaswisseling plaats en indien verstoord, kan er benauwdheid optreden. — Sander de Hosson (@shossontwits) March 1, 2020

De witte gebieden met pijltjes zijn de gebieden van de longontsteking, die op deze foto zwart horen te zijn. U ziet uiteraard ook de bronchieën en de bloedvaten. — Sander de Hosson (@shossontwits) March 1, 2020

Dan de behandeling: Het veruit belangrijkste geneesmiddel tegen covid19 is je éigen immuunsysteem.

Antibiotica hebben tegen een virus uiteraard geen zin. — Sander de Hosson (@shossontwits) March 1, 2020

Bij milde klachten heeft dat geen zin en is zelfs schadelijk. Antibiotica kunnen ook weer bijwerkingen geven. Gepast gebruik dus! — Sander de Hosson (@shossontwits) March 1, 2020