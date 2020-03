IN BEELD. Is dit een hond of een kat?

Ben jij een honden- of kattenpersoon? Vanaf nu hoef je niet meer te kiezen, want deze kleine viervoeter is een hond in een pluizig kattenjasje!

Dui, Vietnamees voor ‘bamboerat’, zou wel eens de oplossing kunnen zijn voor koppels die zowel een hond als een kat willen. Toen zijn eigenaars Hai Anh en Tuan een foto van hem online postten, ging die al snel viraal. Menig surfer vraagt zich af hoe het komt dat dit dier de vacht van een kat, maar de snoet van een hond heeft. Volgens sommigen is het beestje een kruising tussen een corgi en een H’mong, een Vietnamees ras.

40.000 volgers

Nu Dui een echt internetfenomeen is, is er een einde gekomen aan het mysterie. “Vijf dagen nadat we zijn fanpagina hadden aangemaakt, had Dui al 40.000 volgers”, aldus Hai Anh aan Bored Panda. “Dui is eigenlijk een kruising tussen een plaatselijk ras en een hond met korte pootjes, genaamd Dingo. Ik heb hem gekocht in de bergen. Hij is heel lief en speelt met kinderen en andere puppy’s.” De foto’s liegen er inderdaad niet om!