Huisdieren lijden honger omdat voerbak toch niet zo slim blijkt

Door een storing met de ‘slimme’ voerbakken van Petnet, hebben huisdieren in het Verenigd Koninkrijk ruim een week lang niet altijd hun eten voorgeschoteld gekregen. Omdat de eetbakjes niet altijd automatisch zijn opengegaan, konden dieren die alleen thuis zaten niet aan hun snack. Dat meldt de BBC.

Met de Smartfeeder van Petnet kunnen baasjes instellen dat huisdieren op bepaalde tijden een specifieke portie voer voorgeschoteld krijgen. Door een storing bij de tweede generatie voerbakken van de Smartfeeder werkte het apparaat niet altijd. Een baasje klaagt op Twitter dat haar kat “een week lang verhongerde”.

Het bedrijf was gedurende de storing niet via mail bereikbaar, zo schrijft BBC. Uiteindelijk tweette Petnet wel dat het een oplossing zocht voor het probleem.

De storing lijkt inmiddels weer opgelost. Hoeveel huisdieren er precies last van hadden en wat er precies aan de hand was, is niet duidelijk.

System Update: We are investigating a system outage that may affect customers using the SmartFeeder (2nd Gen). Scheduled automatic feeds will still dispense on at the desired time although SmartFeeders will appear offline. Sorry for any inconvenience that this may cause.

— Petnet Support (@petnetiosupport) February 14, 2020