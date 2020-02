Stress op de werkvloer bij zelfstandigen neemt toe

Net als bij werknemers is ook de stress op het werk bij zelfstandige ondernemers gevoelig gestegen. Ongeveer 37% van zelfstandigen heeft klachten over de stress die het werk meebrengt. Dat blijkt uit de resultaten van de driejaarlijkse grote peiling van de SERV, de koepel van Vlaamse sociale partners, bij zelfstandige ondernemers.

De werkstress neemt overal in het land toe. Na werknemers is er nu ook bij zelfstandige ondernemers een stijging gemeten: van 33% in 2013 naar 37% in 2019. Ook heeft drie op de tien ondernemers het moeilijk om werk en privé in evenwicht te houden. Een driejaarlijkse peiling van SERV leert ons dat een op de vijf zelfs een werk-privéconflict met werkstressklachten combineert.

Goede economie

Aan motivatie lijkt er wel geen gebrek: negen op de tien ondernemers doet wat hij graag doet en gaat gemotiveerd naar het werk. Slechts een minderheid (10%) heeft last van motivatieproblemen, maar die groep is wel toegenomen tegenover 2007 (8%).

“Het gaat goed met onze economie. De orderboekjes zijn gevuld maar ondernemers vinden het steeds moeilijker om openstaande vacatures in te vullen. Hierdoor moeten zelfstandigen steeds meer werk oppakken en dat wreekt zich soms. Daarom roepen de sociale partners in de Vlaamse regering op om meer mensen en nieuwe doelgroepen te activeren om het gat in de arbeidsmarkt aan de pakken,” aldus SERV-voorzitter Danny Van Assche.