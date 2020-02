Deze app brengt je naar het dichtstbijzijnde openbare toilet

Iedereen heeft het al eens voor gehad. Je bent in de stad en plots moet je naar het toilet, maar je vindt er geen of wil niet in een restaurant binnengaan. Met de HogeNood-app vind je altijd een wc bij jou in de buurt. Het is zeer eenvoudig om te gebruiken, want aan de hand van een kaartje kan je de weg naar een toilet gemakkelijk vinden.

Met de HogeNood-app moet je geen schrik hebben om geen toilet te vinden wanneer je op stap bent. De app helpt je namelijk zoeken naar een wc bij jou in de buurt. Zeker voor ouderen en mensen met een kleine blaas is dat interessant.

Eenvoudig gebruik

Wij deden de test in Brussel. Via een lijst vind je alle publieke toiletten bij jou in de buurt met elke keer de afstand aangeduid die je moet afleggen om er te geraken. Daarnaast kan je ook zien voor wie die voorzien is, want niet alle wc’s zijn geschikt voor gehandicapten of baby’s.

Map

Via een Google-kaart kan je alle aangeduide openbare toiletten terugvinden. Ook jij staat op die kaart aangeduid waardoor je je gemakkelijk kan oriënteren. Eens je begint te stappen beweegt het blauwe bolletje, dat je smartphone voorstelt, mee en op die manier kom je snel bij een toilet terecht.

Toilet beoordelen

Kom je een openbaar wc tegen die niet op de kaart aangeduid staat, dan kan jij die aan het systeem toevoegen. Daarnaast is er de mogelijkheid om de toiletten te beoordelen op properheid aan de hand van sterretjes op vijf. Moet je regelmatig een bezoekje doen, dan is deze app iets voor je.