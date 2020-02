ZUCHT. Tijdens de winter is je menstruatie langer en pijnlijker

De wintermaanden in België zijn niet bepaald een pretje. Koud, maar niet écht koud, regen in plaats van sneeuw, eindeloze wolken in plaats van een kraakheldere blauwe lucht. Een mens zou voor minder een klein beetje depri worden. Alsof dat nog niet genoeg is, blijkt dat ook je maandstonden geen wel varen bij de donkere wintermaanden.

Misschien was het je al opgevallen, misschien nog niet, maar heel wat vrouwen hebben tijdens de winter meer last van hun menstruatie dan tijdens de rest van het jaar. Dat klinkt erg random en wellicht ging je er altijd van uit dat je je dat gewoon inbeeldde, maar helaas.

Lichaamsbeweging

Dr. Preethi Daniel, klinisch directeur van de London Doctors Clinic, geeft een woordje uitleg over het fenomeen aan Women’s Health UK. Volgens haar beïnvloedt de winter je menstruatie op twee vlakken, met name de duur en de intensiteit. “Een studie die dateert uit 2011 toonde al aan dat temperatuur een effect heeft op de duur van je cyclus. Gemiddeld is die in de zomer 0,9 dagen korter dan in de winter. Hetzelfde geldt voor vrouwen die in een warmer klimaat leven versus zij die in een kouder klimaat verblijven”, aldus Daniel. Maar je maandstonden duren niet alleen langer, ze zijn vaak ook pijnlijker. Dat heeft niet rechtstreeks te maken met de temperaturen, maar meer met onze levensstijl in de winter. We bewegen minder en die beweging is net essentieel om je klachten onder controle te houden. Denk er dus aan om regelmatig een wandeling te maken of te gaan sporten; je zal het jezelf in dank afnemen.