Yasna woont in een tiny house: “Het is een realitycheck”

Yasna Dolezal timmert op dit moment letterlijk haar droomhuis in elkaar, maar de 21-jarige studente ‘Bouwkundig Tekenaar’ heeft, in tegenstelling tot veel andere Belgen, absoluut geen baksteen in de maag. In de tuin van haar ouders in Olen pronkt namelijk haar nagelnieuwe tiny house. “Van al mijn spullen zal ik 90% niet kunnen meenemen.”

Hoi Yasna, hoe kwam je op het idee om een tiny house te bouwen?

Yasna Dolezal: “Na de middelbare school wist ik niet zo goed wat ik wou doen. Tot ik op YouTube toevallig een filmpje zag van iemand die een tiny house aan het bouwen was. Ik was meteen geïntrigeerd en ging op onderzoek uit. Een jaar later was mijn plan voor mijn eigen tiny house klaar en kon de bouw ervan beginnen. In juni is hij normaal gezien helemaal af en wil ik er samen met mijn vriend Dries in gaan wonen. Enkel de binnenkant moet nu nog afgewerkt worden.”

Waarom wou je per se een tiny house bouwen?

“Geld en het milieu speelden een belangrijke rol in mijn beslissing om te kiezen voor een tiny house. We kunnen hierdoor schuldenvrij wonen, want we hoeven geen centjes uit te geven aan huur, een lening bij de bank of bouwgrond. Daardoor kunnen we ook halftijds werken en toch nog sparen om te reizen. Het totale kostenplaatje zal tussen de 20 en 30.000 euro liggen.”

Het lijkt me niet vanzelfsprekend om aan zo’n onderneming te beginnen. Hoe reageerde jouw omgeving?

“Mijn ouders geloofden er in het begin niet in. (lacht) Ze vonden het idee heel erg onrealistisch, maar ik heb kunnen aantonen dat ik wist waarover ik sprak en hoe ik alles zou aanpakken. Daardoor kregen mijn ouders toch wat meer vertrouwen in het hele project en boden ze mij zelfs een lening aan. Maar dat niet alleen, ze willen nu zelf de stap zetten om een tiny house te bouwen. Mijn broer is op dit moment ook aan het werken aan zijn exemplaar. Je kan wel zeggen dat ik hier iets in gang gezet heb.” (lacht)

Hoe ben je aan dit project begonnen?

“Ik heb eerst gekeken naar welke spullen ik allemaal wou meenemen en heb daarna lang zitten puzzelen en rekenen om te kijken hoe groot mijn tiny house moest zijn en hoe ik de ruimtes moest indelen. Ik wou zeker genoeg plaats hebben voor onze slaaploft, want dat moet toch wel comfortabel zijn. Daarnaast wou ik ook een grote boekenkast hebben, want ik lees heel graag. Een laatste criterium was dat er plaats genoeg moest zijn voor mijn twee hondjes. (lacht) Ons huisje is vier meter hoog en ongeveer 21m2 groot.”

Heb je veel zelf gedaan?

“Ja, zowat alles eigenlijk, behalve het zinken dak. Daar hebben we toch professionals voor ingeschakeld. Mijn vriend helpt sinds kort ook, dus het is nu een beetje ‘ons project’ geworden. Op die manier besparen we ook een hoop geld.”

“Ik heb enorm veel geleerd over hoe je een tiny house moet bouwen. Als ik het nog eens zou doen, zou ik het helemaal anders aanpakken. Mijn originele plan was bijvoorbeeld om een trailer te gebruiken die speciaal gemaakt wordt voor tiny houses. Op het laatste moment heb ik mijn idee toch gewijzigd en koos ik voor een op maat gemaakte trailer. Dat zou ik nooit meer doen omdat het mij heel wat extra werk en tijd heeft gekost. Ik wil dan ook aan iedereen, die met het idee rondloopt om een tiny house te bouwen, aanraden om te opteren voor de tinyhouse-trailer.”

Wat als je huisje nu tóch te klein zou zijn?

“Daar gaan we niet van uit. (lacht) Mocht dat toch het geval zijn, dan zou ik gewoon een nieuw exemplaar maken, eentje dat nog beter gebouwd is of langer is. We willen absoluut geen huis of appartement kopen.”

Gaan jullie ook zelfvoorzienend zijn?

“Dat is toch de bedoeling, ja. Voorlopig staan we hier in de tuin van mijn ouders en maken we gebruik van hun elektriciteit en water. Maar we hebben hier wel een heel diepe put in de tuin laten boren. (lacht) Zo hebben we grondwater dat we kunnen filteren en gebruiken. Voor ons toilet hebben we overigens geen water nodig, want we hebben een compost-wc geïnstalleerd. Over een jaar willen we graag naar een andere plek verhuizen en dan is het toch de bedoeling dat we zelf ons water opvangen en zonnepanelen op ons dak leggen.”

Wat zijn jouw belangrijkste tips voor mensen die ook een tiny house willen bouwen?

“Wees gewoon realistisch over wat je allemaal in je tiny house wil steken. Veel mensen vinden het idee van een tiny house wel tof, maar als puntje bij paaltje komt, haken ze af omdat ze niet al hun spullen kunnen meenemen. Voor mij was het echt een realitycheck om te beseffen dat ik waarschijnlijk 90% van mijn bezittingen niet kan meenemen. En vooraleer je begint te bouwen, is het ook belangrijk om te weten waar je jouw tiny house wil neerzetten. In België is het momenteel helaas nog heel moeilijk om plekjes te vinden. Hopelijk groeit de tinyhouse-community in België de komende jaren wat, zodat daar snel een oplossing voor uit de bus komt.”

Wie het project van Yasna en Dries op de voet wil volgen, kan altijd een kijkje nemen op hun Instagramaccount tinyhousewoody.