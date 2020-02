Hoe het vliegtuig nemen met een maatje meer

Ongeveer de helft van de Belgen kampt met overgewicht en maar liefst 16% is obees. Zeker in een vliegtuig, waar de meeste maatschappijen er alles aan doen om iedere vierkante centimeter optimaal te benutten, kan dat problematisch zijn. Hoe ga je het beste te werk als je het vliegtuig wil nemen met een maatje meer ?

Het is geen pretje om als passagier met overgewicht op een vliegtuig te stappen. Een te kleine stoel, een veiligheidsriem die niet groot genoeg is en de blikken die je worden toegeworpen van medepassagiers. Vliegtuigmaatschappijen proberen op elke stap te besparen, dat betekent ook op het gewicht dat ze aan boord hebben. Hier zijn enkele tips om de reis zo makkelijk mogelijk te laten verlopen.

Check de richtlijnen

Bijna alle grote vliegtuigmaatschappijen hebben een soort van regelgeving voor passagiers met een maatje meer. Bij sommige maatschappijen zoals Lufthansa is het verplicht voor zwaarlijvige passagiers om een tweede stoel te reserven met 25% korting . Brussels Airlines heeft bijvoorbeeld nog geen richtlijnen en bij Ryanair wordt het aangeraden om een extra stoel te boeken (een volledige overzicht vind je hier). Bekijk dus zeker of de maatschappij waarmee je vliegt bepaalde regels hanteert voor je je tickets boekt of bel de klantenservice.

Smalle stoelen in economy

Het probleem is niet het gewicht maar het feit of je in je stoel past of niet. De meeste stoelen zijn 43 centimeter breed, wat bij een buikomvang van 110 centimeter al krap kan worden. De stoelen in business-klasse zijn breder, dus check zeker of twee stoelen in economy niet meer kosten als eentje in business.

Bij bijna alle maatschappijen is een tweede stoel gratis als het vliegtuig niet vol zit. Als de mogelijkheid er is, probeer dan een vakantie te boeken tijdens het laagseizoen.