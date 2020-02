Hoe een overdosis LSD twee vrouwen genas

LSD is vooral bekend om zijn psychedelisch effect, maar wordt ook gebruikt om fysieke en mentale pijn te behandelen. Hoewel een overdosis niet is aan te raden, heeft het wel twee vrouwen geholpen. Ze hadden allebei last van chronische fysieke of mentale problemen. Dankzij LSD zijn ze nu genezen.

Een 49 jarige vrouw, C.B., dacht in september 2015 dat ze 55 milligram cocaïne had gesnoven. Het poeder bleek 550 keer de normale dosis pure LSD te zijn. Volgens onderzoekers van het Journal of Studies on Alcohol and Drugs is een normale dosis 100 microgram, of 0,1 milligram. De komende twaalf uur was de vrouw vaak buiten bewustzijn en moest ze frequent overgeven. De twaalf uur daarna was C.B. “aangenaam high” en gaf ze niet zoveel meer over.

Ziekte van Lyme

C.B. leed al vanaf dat ze 20 jaar was aan de ziekte van Lyme. Ze had vooral constant pijn aan haar voeten en enkels, ze gebruikte morfine om het gevoel te verzachten. De dag na haar overdosis was de pijn in haar voet verdwenen. Het zere gevoel kwam enkele dagen later terug, maar ze kon het onder controle houden met morfine en een kleine dosis LSD elke drie dagen. Na twee jaar, in januari 2018, stopte ze met het nemen van zowel morfine als LSD. Ze had naar eigen zeggen geen last van ontwenningsverschijnselen en de pijn was verdwenen.

Een gezond brein

C.B. is geen alleenstaand geval. In 2000 nam A.V., toen vijftien jaar oud, tien keer de normale dosis LSD. Het meisje leed aan een bipolaire stoornis en had vaak last van depressieve gedachten en hallucinaties. Tijdens een feestje had de dealer de dosis per ongeluk tien keer sterker gemaakt. Volgens getuigen gedroeg het meisje zich zes uur lang vreemd en kreeg ze een beroerte. Toen de ambulance tien minuten later aankwam, was ze alert en scherp.

De volgende ochtend bezocht haar vader A.V. in het ziekenhuis. Ze vertelde hem: “Het is gedaan”, verwijzend naar haar mentale problemen. Uit latere testen bleek dat het meisje gaan last meer had van haar bipolaire stoornis.

Geen permanente schade

Tijdens een studie in 2015 bij 130.000 Amerikaanse volwassenen werd er geen link gevonden tussen psychedelische drugs (LSD, mescaline of psilocybine) en zelfmoordneigingen of mentale problemen. Er zou ook geen enkele correlatie zijn tussen de stoffen en blijvende mentale schade.

Sommige studies waarschuwen wel voor onaangename effecten tijdens en na de high. Moeilijkheden met concentreren, duizeligheid, geen eetlust, een droge mond, misselijkheid of een gebrek aan balans zijn enkele symptomen. Na het nemen van LSD kan je de komende 72 uur ook last hebben van hoofdpijn en vermoeidheid.