De keuken van 2020 is slimmer én kleiner

De keuken is en blijft het kloppend hart van elke woning, ook in 2020. Een multifunctionele ruimte waar we niet alleen koken, maar ook werken, gasten ontvangen en de kinderen hun huiswerk maken. Welke trends brengt 2020 op keukengebied?

Klein is schattig

Omdat appartementen steeds kleiner worden, is het essentieel om zo slim mogelijk met de beschikbare ruimte om te springen. Het is niet omdat je kleiner woont, dat je moet inboeten aan comfort. Eenoudergezinnen en happy singles hebben geen nood aan een vaatwasser die pas na twee dagen vol is of een reuzenkoelkast die heel geschikt is voor grote en samengestelde gezinnen. Fabrikanten van keukentoestellen spelen daarom graag in op de trend van compacter wonen: ze voorzien kleinere huishoudens met tweepits fornuizen, minikoelkasten, kleinere ovens en vaatwassers.

Wist je trouwens dat in Londen, New York Tokio en Parijs sommigen nog een stap verder gaan? Daar worden namelijk micro-appartementen verkocht of verhuurd zónder keuken. De doelgroep is jong, heeft geen kinderen, eet bijna alleen buitenshuis of bestelt eten online. Een microgolfoven, slimme kraan, koffiezet en kleine spoelbak volstaan dan. Iets voor jou?

Ergonomische en slimme keukens

Of je nu groot of klein woont, opbergruimte heb je nooit genoeg: muurkasten blijven ook de norm in 2020. Daarnaast blijft ergonomie een belangrijk aandachtspunt, denk aan ovens en wasmachines op werkhoogte. Bukken is zó 2019.

Het ‘slimme huis’ en het ‘internet of things’ (IoT) zijn al een tijdje geen holle slogans meer. Hun praktisch nut vinden we vooral terug in de keuken: een slimme vaatwasser vertelt je via een app dat het spoelmiddel bijna op is of je kan een geconnecteerde oven al laten voorverwarmen terwijl jij nog in de file staat. Of wat denk je van een slimme kraan die bruiswater, fris en kokend water produceert? Zo hoef je nooit meer met flessen te sleuren en het is nog goed voor het milieu ook.

Kleur of geen kleur?

Donkere tinten blijven populair. Witte keukens zijn tijdloze blijvers, maar er wordt in 2020 ook veel meer gemixt en gematcht. De trend is dan ook modern-klassiek: matte oppervlakken en exclusieve steensoorten, zoals graniet, marmer en travertijn. In het donkere palet zien we ook koffiebruin en tinten van grijs, al dan niet gecombineerd met beige. Wie wat meer van kleur houdt, kan op de trend van de pastelkleuren springen, waar groen de hoofdrol speelt. Een beetje verder in het kleurenpalet is blauw aan een opgang bezig. Een kleur die zich goed laat combineren met aardkleuren, houtaccenten, koper en goud.

Verschillende materialen worden in 2020 zonder problemen met elkaar gemixt. Zo laten hout en bamboe zich vlot combineren met metaal en ook steen en marmer blijven populair. Wist je dat zelfs kastdeuren tegenwoordig uitgevoerd worden in steen?

Met laminaat kan je trouwens heel wat andere materialen feilloos imiteren. Het voordeel is dat je je je favoriete look en feel kan kiezen en toch voor een minimum aan onderhoud opteert.

De grote verdwijntruc

In een landelijke keuken blijven losstaande toestellen zoals fornuizen en koelkasten populair, maar wie een superstrakke keuken wil, zorgt er doorgaans voor dat de toestellen niet alleen ingebouwd zijn, maar ook verborgen kunnen worden achter deuren. Dat past trouwens ook in de trend van compacter en multifunctioneler wonen.

Omdat het niet altijd lukt of niet altijd gewenst is om een dampkap boven een keukeneiland te plaatsen, winnen geïntegreerde dampkappen en andere strakke en esthetische oplossingen veld. Denk aan greeploze toestellen, perfect in het werkblad geïntegreerde wasbakken en inductiekookplaten die visueel niet meer zijn dan een minimale gasplaat of zelfs helemaal in het keukeneiland opgaan.