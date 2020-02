De douche-wc is dé badkamertrend van het jaar

Een badkamer dient de dag van vandaag niet meer alleen om je te wassen, de ruimte is namelijk geëvolueerd naar een plek waar je je ook kan in ontspannen. En het oog wil trouwens ook wel wat. Start je binnenkort met de inrichting van je badkamer? Lees dan even dit artikel, wij zetten enkele trendy tips op een rijtje.

Kleur in de kraan

Er was een tijd dat badkamerkranen en douchekoppen beschikbaar waren in alle kleuren, zo lang het maar chroom was. Die tijd is voorbij. We zien kraanwerk in zwart, goud, koper en dat zowel in matte als glanzende afwerkingen. Ook in baden en wastafels is er veel variatie in kleur mogelijk. Naargelang jouw smaak, kan je kiezen voor een strakke badkamer met een glazen inloopdouche en een witte badkuip. Het kraanwerk kan je dan in een kleurig jasje steken. Maar wie dol is op kleur, kan ook kiezen voor een vrolijke caleidoscopische badkamerervaring. Zo start je je dag meteen goed.

Natuur in de badkamer

Groen doet het goed bij zwart, goud en koper. En dan bedoelen we niet alleen de kleur, ook planten zijn een geweldige aanvulling. Ze geven namelijk kleur en zuurstof aan je badkamer. Zorg er wel voor dat je planten kiest die tegen wisselende temperaturen en een bij momenten hoge vochtigheidsgraad kunnen.

Ook hout is aan een comeback bezig in de badkamer, dankzij een geavanceerde waterproof afwerking en betere ventilatie. Donkere tinten doen het momenteel beter dan de lichte Scandinavische.

Inloopdouches

Wie in 2020 trendy wil zijn, installeert maar beter een inloopdouche. Zowat elk nieuw of vernieuwd hotel kiest ervoor en ook thuis zijn ze een blijver. Inloopdouches zijn veiliger, strakker en beschikbaar in alle afmetingen en afwerkingen. De douchekoppen worden overigens nog groter dit jaar, maar dankzij geavanceerde technologie slagen fabrikanten er in een groter comfort te combineren met minder waterverbruik. Handig!

Nieuwe en oude materialen

De tijd dat keramiek en porselein alleenheerser waren op het gebied van wastafels, ligt al enkele jaren achter ons. Nieuwe materialen zoals Ceramilux en Corian Solid Surface maken dunnere en dus meer verfijnde vormen mogelijk.

Ceramilux wordt onder andere gebruikt in baden en wastafels. Het wordt gemaakt uit natuurlijke materialen en polyesterhars, bestaat in glanzende en matte versie en laat zich makkelijk schoonmaken.

Corian voelt zacht aan, is esthetisch en gemakkelijk in onderhoud. Het wordt gebruikt in douchebakken, ligbaden en badkamermeubels en is in tal van kleuren verkrijgbaar. In solid surface zijn alle vormen mogelijk, wat leidt tot een explosie aan mogelijkheden in vrijstaande badkuipen: van vloeiend en elegant tot superstrak en alles daar tussenin. Alles is mogelijk voor het pronkstuk van de badkamer.

Frames

De massieve badkamerkasten maken plaats voor lichte frames en rekjes. Dat is zeker goed nieuws voor kleine badkamers, waar minder kasten betekent dat er meer ruimte is. Je handdoekenvoorraad bewaar je voortaan in een andere ruimte – zoals de slaapkamer, gang of dressing – en op het rekje leg je enkel de handdoeken die je vandaag en de komende dagen nodig hebt, net als in een hotel.

De douche-wc

De douche-wc is waarschijnlijk de meest opvallende badkamertrend van het jaar. Het toiletbezoek is iets waar de meesten liever niet over praten, maar het moet toch even. Er is namelijk een revolutie op komst. In sommige Aziatische landen is het al heel gewoon, maar Europa zal niet lang meer achter blijven.

De douche-wc zorgt voor een nieuw niveau van hygiëne en comfort. Bij het wc-bezoek wordt je onderlichaam met een lichaamswarme straal water gereinigd. Een warmeluchtstroom maakt wc-papier helemaal overbodig. En met de geurafzuiging behoren vervelende geurtjes helemaal tot het verleden!