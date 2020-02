BIZAR. Babysitter schiet kind neer bij het nemen van selfies

Een 19-jarige babysitter uit Houston is woensdag gearresteerd voor het per ongeluk neerschieten van haar 10-jarige neefje. Dat gebeurde toen de vrouw selfies aan het nemen was met een geweer.

De 19-jarige Caitlyn Smith was dinsdagavond op haar neefje aan het babysitten toen ze een wapen vond en ermee begon te poseren voor de selfiecamera, schrijft CNN op basis van het politierapport. Toen het geweer plots afging, werd de tienjarige in de buik geraakt.

“Niet het beste idee”

De jongen werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en werd meteen geopereerd. Hij zal gelukkig volledig van het incident herstellen, tweette lokale sheriff Ed Gonzalez. Babysitter en tante Smith belandde in de cel voor het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel. Ze moet moet vrijdag voor de rechtbank verschijnen. Sherriff-afgevaardigde Thomas Gilliland vertelde CNN dat het onderzoek nog gaande is en er nog geen aanklacht werd bepaald. “Vuurwapens zijn gevaarlijke wapens, dus neem voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijke dingen niet gebeuren”, zei hij. “Selfies nemen was niet het beste idee.” Volgens de National Safety Council maken ongevallen en vermijdbare sterfgevallen met wapens 1% uit van de totale sterfgevallen door wapens in de VS.