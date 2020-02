VIDEO. Meisje van zes gearresteerd op school

Een zes-jarig meisje is gearresteerd op een Amerikaanse school voor het slagen van drie werknemers. Twee agenten namen het meisje mee naar buiten waarna ze haar naar een jeugdinstelling brachten voor haar proces.

Vorige maandag hebben twee agenten een meisje van zes gearresteerd in Orlando, in de Amerikaanse staat Florida. Het meisje zou drie werknemers op haar school hebben geslagen. In het filmpje is te zien hoe de zes-jarige Kaia handboeien omkrijgt en agenten haar naar hun auto brengen.

Trauma

Het meisje werd naar een jeugdinstelling gebracht om haar proces af te ronden. Daar namen ze haar vingerafdrukken en foto. Volgens haar grootmoeder moest ze zelfs op een stoeltje gaan staan zodat de agenten haar konden fotograferen. De aanklacht tegen Kaia werd ingetrokken en de agent in kwestie is ontslagen. In Orlando is het verboden om kinderen onder de twaalf jaar te arresteren zonder toestemming van een leidinggevende.

De commissaris van Orlando Rolon zei tegen verslaggevers dat hij de acties van de agenten in kwestie “verafschuwt”. “Als een grootvader van drie kinderen die allemaal jonger zijn dan elf, kan ik mij alleen maar inbeelden hoe traumatiserend dit moet zijn voor Kaia. We moeten uitzoeken hoe het kan dat een meisje van zes meegepakt wordt door de politie”, vertelt Rolon aan WESH.