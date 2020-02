Powerbank voor elektrische auto’s moet wachtrijen aan laadpalen verminderen

Het Franse bedrijf EP Tender wil een soort powerbank ontwikkelen voor elektrische auto’s. Op die manier moeten de wachtrijen aan de laadstations kleiner worden. Tijdens lange ritten naar het buitenland geraakt een elektrische wagen eens plat en tot nu toe zijn er maar weinig laadpalen langs de autosnelwegen, wat grote files kan veroorzaken.

Franse fabrikant EP Tender ontwikkelt momenteel powerbanks voor elektrische auto’s. Het heeft dezelfde functie als een powerbank voor smartphones. Als de batterij van de elektrische wagen opgeraakt, kan je ervoor kiezen de aanhangwagen aan te sluiten waardoor je voertuig langer meekan.

Het bedrijf ontwikkelt een aanhangwagentje met een batterij van 36 kWh. Zo kan je al rijdend je wagen opladen. Ook moet er de mogelijkheid zijn om ze per dag te huren voor 34 euro. Ideaal als je voor een weekje op vakantie gaat met de auto. Naast de aanhangwagen heb je ook een accu-aanhanger nodig om de powerbank en het voertuig met elkaar te verbinden. Die kost ongeveer 600 euro. EP Tender wil over vijf jaar de powerbanks aanbieden.

Tekort aan laadpalen

Afgelopen weekend ontstond er nog een file aan Tesla-wagens in Willroth in Duitsland. Veel Belgen en Nederlanders trokken in het eerste weekend van de krokusvakantie met hun elektrische auto naar het zuiden. Dit veroorzaakte al snel een wachtrij. Alle elektrische voertuigen stonden achter elkaar aan te schuiven in de hoop snel een vrije laadpaal te vinden. Tussen de BeNeLux en Oostenrijk zijn ongeveer 450 laadpalen terwijl er naar schatting toen zo’n 1.500 hybride of elektrische wagens op de baan zaten.