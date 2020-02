TOP! Eindelijk voegt Netflix deze handige functie toe

Als Netflix-kijker wil je uiteraard weten welke series en films je absoluut gezien moet hebben. Zo’n tijdbesparend overzicht was er echter nog niet. Tot nu.

Time is money, en aangezien Netflix al tijdrovend genoeg is, kan je maar beter in een oogopslag weten welke content je niet mag missen. De populaire streamingdienst liet op Twitter weten dat ze vanaf nu een top 10 toevoegen van de meest bekeken series en films.

Dat verschilt van land tot land, en dus ook voor België is er een specifiek lijstje. Zo staat bij ons momenteel ‘Locke & Key’ bovenaan en doet in Nederland ‘Narcos: Mexico’ het erg goed. Het top 10-overzicht wordt elke dag opnieuw geüpdatet op basis van welke series of films de afgelopen 24 uur minimaal twee minuten bekeken werden.

Om de top 10 van de populairste series en films in België te bekijken, klik je bovenaan op de tab ‘Series’ of ‘Films’. Vervolgens scroll je naar beneden en zie je grote cijfers van 1 tot en met 10 met de meest bekeken content. Je kan top 10-materiaal ook herkennen aan de rode top 10-badge.

Starting today you’ll notice something new when you go on Netflix: The Top 10 row!

The lists update daily to show what’s popular in your country and are broken into three categories: Netflix overall, shows & films. Here’s an example of what they look like https://t.co/PKxTreBQuo pic.twitter.com/qaAlqCGgRn

— Netflix US (@netflix) February 24, 2020