Nieuwe baas van Belgische Blokkerwinkels is verdacht van fraude

De Nederlander Dirk Bron is in verdenking gesteld voor fraude en oplichting. Vorige week nam de zakenman nog alle 230 Blokkerwinkels in België en Luxemburg over. Die doopte hij om tot Mega World.

De Nederlandse zakenman Dirk Bron, die vorige week Blokker overkocht, wordt verdacht van fraude en oplichting. Dat meldt De Telegraaf op basis van documenten uit het politiedossier. Het Openbaar Ministerie bevestigde aan de Nederlandse krant de zaak voor de rechter te brengen in Den Haag. Er wordt gesproken van het “niet afdragen van omzetbelasting, verduistering, witwassen en oplichting”.

Dirk Bron reageert

Dirk Bron zelf zegt aan De Telegraaf van niets te weten. Hij is niet verhoord en er loopt ook geen justitieel onderzoek naar hem, reageert hij telefonisch. “Mensen zijn jaloers. Dan krijg je dat soort verhalen”, zo citeert de Nederlandse krant hem. Daarnaast liet hij ook aan de Nederlandse zakenkrant FD weten de eerste zes maanden geen huur te willen betalen aan de eigenaars van de winkelpanden, zoniet zegt hij de huurcontracten op. Afwachten hoe de zaken verder verlopen.

Dirk Bron wil de 123 Belgische Blokkerwinkels omvormen tot discounters onder het merk Mega World. De eerste moet eind april openen in Lier, aldus De Telegraaf, met onder meer spullen van Replay, Philips, Coca Cola en Björn Borg.