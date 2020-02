Hond geeft zichzelf aan in politiekantoor

Iedereen vindt zijn hond het slimste dier op aarde, tot je deze viervoeter hebt ontmoet. Chico was zijn eigenaar kwijtgeraakt en is dan maar helemaal in zijn eentje naar het politiekantoor gerend…. om een vermist baasje aan te geven.

De agenten in het politiekantoor van Odessa in Texas wisten niet waar ze het hadden toen er plots een hond kwam opdagen. Chico wachtte heel beleefd zijn beurt af en begaf zich dan naar het loket om een aangifte te doen. Hij maakte de agenten duidelijk dat hij – of het baasje – vermist was.

Slimme hond

Rusty Martin was een van de politiemannen die Chico ontmoette. “De hond bleef heel kalm. Het leek alsof hij even kwam binnen springen om hallo te zeggen. Nadat we een tijdje met hem gespeeld hadden, wouden we naar een chip zoeken om hem terug naar huis te kunnen brengen. Maar Chico verliet plots ons bureau.”

De volgende dag kwam het baasje vertellen dat Chico recht naar huis was gelopen. Hij bedankte de agenten voor de goede zorgen.