Exotische vogels ontsnapt uit Planckendael: “Vang ze niet zelf”

Uit een volière van Zoo Plackendael zijn deze ochtend achttien incasternen ontsnapt. Dat meldt het Mechelse dierenpark via Twitter. Planckendael doet meteen ook een oproep aan omwonenden om uit te kijken naar de exotische, schuwe vogels.

Hoe de dieren konden ontsnappen, wordt volgens Planckendael nog onderzocht. “We denken dat het door stormschade aan de volière is kunnen gebeuren, maar dat zal nog moeten worden vastgesteld door een expert”, zegt woordvoerster Ilse Segers.

Niet zelf vangen

Planckendael vraagt om uit te kijken naar de vogels, maar ook om niet te proberen ze zelf te vangen. “Het zijn erg schuwe dieren, die ongetwijfeld meteen zullen gaan vliegen als je ze probeert te benaderen”, stelt Segers. “Als we melding krijgen dat ze ergens gezien zijn, zullen onze verzorgers ter plaatse gaan om ze te proberen te vangen.”

Knalrode bek

De incastern is een grijze meeuwachtige vogel met een knalrode bek en een opvallende witte ’snor’. Of de dieren lang kunnen overleven in ons klimaat, is zeer de vraag. “Dat hangt ervan af of ze voldoende voedsel zoals schelpdieren en insecten vinden”, stelt Segers. “Het mag ook niet gedurende lange tijd vriezen.”

Wie de vogels ergens ziet, wordt gevraagd contact op te nemen met Zoo Planckendael door een foto met de locatie erbij te sturen naar [email protected] of door te bellen naar het nummer 015 450 903.