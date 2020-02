BOOKS. Boek van de maand: Zoekprentenboek ‘Lam’

Het Lam Gods is ontsnapt! Waar is het Lam? Voor het Van Eyck-jaar maakte striptekenaar Pieter De Poortere (gekend van Boerke) het zoekprentenboek Lam. Een ideale tip voor Jeugdboekenmaand met als thema ‘Kunst’, die start op 1 maart. Wij spraken met de auteur.

“Toen ik mijn vorige boek presenteerde in het MSK in Gent bleek het museum enthousiast over mijn werk. De restaurateurs van het Lam Gods waren op hun beurt fan van Boerke. Daarom vroegen ze mij om een project voor kinderen uit te denken voor de Van Eyck-tentoonstelling. Als Gentenaar vond ik dat geweldig. Om de zoveel tijd ga ik het Lam Gods groeten in de Sint-Baafskathedraal. Het is een fantastisch schilderij. Als je daar mijn eigen tekeningen naast ziet, is bescheidenheid op zijn plaats.”

Uitdaging

“Ik heb zelf twee kleine kinderen en ik weet als kunstliefhebber dat het niet evident is om hen te interesseren voor musea. Dat was mijn grote uitdaging met Lam. Om het leuk te maken voor hen, heb ik van de figuren uit het schilderij personages gemaakt in een prentenboek. Het verhaal begint als de zaalwachter ontdekt dat het Lam Gods leeg is. Alle figuren zijn op tocht door Gent, richting Sint-Baafs. Zonder dat kinderen het beseffen, geef ik hen veel info mee over Van Eyck. Hoe beter ze kijken, hoe meer details ze vinden.”

Toeristen en Gentenaars

“Uit de reacties merk ik dat het boek ook bij volwassenen aanslaat, zeker bij toeristen en Gentenaars. Voor die laatsten zit er nog een extra laag in het boek. Ik heb immers heel wat beroemde inwoners verstopt in de tekeningen. Zelf heb ik me het meest geamuseerd met een tekening van de kermis op het Sint-Pietersplein. De Rechtvaardige Rechters zitten op de paardenmolen en de Ridders van Christus leven zich uit in de botsauto’s.”(ke)

