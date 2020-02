BIZAR. Koriander polariseert: haters botvieren hun afkeer met eigen merchandise

Het zal je waarschijnlijk niet opgevallen zijn, maar afgelopen maandag was de internationale ‘I Hate Coriander Day’. De haat jegens de specerij is zo groot, dat sommige haters niets liever willen dan koriander voorgoed gebannen te zien uit de keuken.

Koriander is een specerij met uitgesproken voor- en tegenstanders. In dit geval hebben de voorstanders zich (nog) niet laten opmerken, de tegenstanders des te meer. De haat is zo diepgeworteld dat de specerij zelfs een (onofficiële) internationale ‘haatdag’ gekregen heeft, op 24 februari.

De haatdag werd drie jaar geleden in het leven geroepen door de Facebookpagina ‘I Hate Coriander’ – een groepje van gelijkgestemde zielen die het heikele thema ‘koriander’ behandelen en de specerij uit de maatschappij gebannen willen zien. Die pagina telt vandaag meer dan 270.000 likes en verkoopt zelfs eigen merchandise.

Zeepachtige smaak

Maar waarom hebben mensen zo’n extreme mening over koriander? Wel, volgens een onderzoek van de Australische Deakin University spelen genen daarbij een grote rol. Variaties in onze reukreceptoren bepalen wat we proeven, en dat kan verschillen van persoon tot persoon. Algemeen genomen proeven sommige mensen een peterselie- of citrusachtige smaak bij het eten van koriander. Pechvogels ervaren dan weer een zeepachtige smaak. En die zeepsmaak zet duidelijk kwaad bloed.