Verloren gelopen zeeleeuw gevonden in woonwijk

Een verdwaalde zeeleeuw is vorige zondag aangetroffen in een woonwijk in de Amerikaanse staat Washington. Het beest van 230 kilo was enkele kilometers verwijderd van de Cowlitz River, waar zeeleeuwen deze tijd van het jaar voorkomen.

In het Amerikaanse Colwitz County is een zeeleeuw, enkele kilometers weg van zijn natuurlijke habitat, een woonwijk binnen ‘gewandeld’. Het zoogdier van 230 kilogram werd in een bebost gebied aangetroffen waar normaal herten en elanden leven. “Het is niet ongebruikelijk voor zeeleeuwen om rond deze tijd van het jaar in de Cowlitz River te verblijven. Ze komen hier om te jagen op smelt, een straalvinnige vis. Het werd wel snel duidelijk dat deze Stellerzeeleeuw de verkeerde afslag had genomen,” vertelt Becky Bennet van het Washington Department of Fish and Wildlife (WDFW) aan CNN.

Eigenzinnig beest

Het dier werd zaterdagavond al gespot door een wildlife officer, maar door een gebrek aan materiaal moesten ze wachten tot de volgende dag om het beest te transporteren. De zeeleeuw had jammer genoeg andere plannen. Hij trok steeds meer landinwaarts en werd enkele keren op de weg of op de oprit van bewoners gezien.

Het dier werd uiteindelijk gevangengenomen door het politiekantoor van Cowlitz County, het WDFW en het Oregon Department of Fish and Wildlife. Het beest verkeerde in goede gezondheid en zwom zonder enige problemen weg. “Onze verdwaalde zeeleeuw is veilig terug gebracht naar de Columbia River,” schreef het politiekantoor op Facebook.