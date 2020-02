Vanaf september maakt Nederlandse politie gebruik van duurzame kogels

In september gaat de Nederlandse politie overschakelen op nieuwe kogels. De munitie moet tegen dan veiliger en duurzamer zijn. De wapenfabrikant werkt aan een patroon op basis van oude hulzen.

Vanaf september wil de Nederlandse politie een nieuw type kogel gebruiken. Het 9 mm-patroon van de Zwitserse firma RUAG, de Action NL, moet zowel veiliger als duurzamer zijn. De nieuwe munitie zal gemaakt worden van oude lege hulzen. Zo vermijdt de fabrikant om elke keer nieuwe te maken. Jaarlijks gebruikt de Nederlandse politie 12,5 miljoen tot 15 miljoen kogels. Die worden vooral tijdens trainingen afgeschoten.

Veiliger

Het nieuwe patroon past goed bij de vuurwapens en is uitgebreid getest door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en schutters, waarbij geen enkele keer een storing optrad, meldt de Nederlandse politie. Met de munitie is er een kleinere risico op ongelukken. Zo is er minder kans dat de kogel door iemand heen gaat en anderen raakt. Het is de bedoeling dat ook de douane hier in de toekomst gebruik van maakt.