SOUNDCHECK. Miljarden Spotify-streams voor Amerikaanse hitsensatie Lauv: “ik heb vooral geluk gehad”

De naam Ari Staprans Leff zal wellicht geen belletje doen rinkelen. Lauv daarentegen is inmiddels wel in alle hoeken van de wereld een vertrouwde naam op de radio. Als prille twintiger zag hij zijn populariteit via Spotify exploderen, tot meer dan 3,5 miljard streams vandaag. Hij verkocht stadions uit in 21 landen en verzorgde het voorprogramma van niemand minder dan superster Ed Sheeran – en dan moest zijn debuutalbum nog verschijnen. Met ~how i’m feeling~ is dat laatste nu een feit.

Dag Ari. Je scoorde wereldwijd gigantische hits – nog voor de release van je debuutalbum – en je bent nog altijd maar 25 lentes jong. Vertel me, wat is jouw geheim?

«Oeh… Ik heb eigenlijk niet echt een geheim. Ik wou dat ik er een had, want dan zou ik élke keer een hit scoren. Ik denk dat het vooral met geluk te maken heeft. Ik maak heel veel songs, en daarvan zijn er veel ronduit slecht. Om de zoveel tijd maak ik wel eens een goed liedje.»

Wat is het verhaal achter je debuutalbum?

Leff: «De plaat gaat in wezen over hoe ik me voel. Het is een zeer persoonlijke en veelzijdige plaat geworden, die alle facetten van mijn zijn belicht. Het album borduurt voort op een project dat ik in 2017 gelanceerd heb, ‘I Met You When I Was 18’: een soort compilatiealbum met liedjes die ik voor andere artiesten geschreven had. Dat project was daarom niet bedoeld als debuutalbum.»

Hoe zal je debuutplaat ontvangen worden denk je?

(lachend) «Overal op nummer 1, en zelfs hoger dan dat! (serieus) Nee, ik wil mijn fans in eerste instantie een duidelijker beeld geven van wie ik ben.»

Welke artiesten zijn je grootste invloeden?

«Coldplay is een grote invloed, net als John Mayer en Paul Simon. The 1975 vind ik ook leuk. Die artiesten beïnvloeden me onbewust, op een organische manier.»

Je hebt met Ed Sheeran getourd tijdens diens ‘Divide’-tournee in Azië. Hoe was dat?

«Geweldig, Ed is één van de aardigste en meest down-to-earth mensen op deze planeet. Hij is overduidelijk erg getalenteerd. Ik was bloednerveus toen ik hem voor het eerste ontmoette, maar hij stelde me meteen op mijn gemak met zijn aardigheid. Ik heb veel van hem geleerd. Hij treedt moederziel alleen op voor enorme mensenmassa’s, die hij muisstil kan krijgen. Dat was een ideale leerschool.»

Je schreef veel hits voor andere bekende artiesten, zoals Demi Lovato. Hoe moeilijk is het om een potentiële hit af te geven aan een collega?

«Gemakkelijk voor mij, want de songs die heel persoonlijk aanvoelen hou ik telkens bij. De rest wil ik gerust afstaan, dat deert me niet. Ik vind het net leuk als iemand anders er een draai aan kan geven.»

Steekt het niet een klein beetje als een lied daarna tot een wereldhit uitgroeit?

«Nah, dat is allemaal oké hoor.»

Met wie zou je dolgraag willen samenwerken?

«Mijn favoriet is Chris Martin. Ik ben een grote fan. Hij kan als geen ander droevige muziek schrijven, zonder dat die songs droevig aanvoelen. Het is triestige, maar tegelijk hartverwarmende muziek. Daar hou ik van.»

Hoe zou je graag willen evolueren als artiest?

«Ik hoop dat ik mezelf nooit herhaal en authentiek blijf. Ik wil geen artiest worden die focust op uiterlijkheden en glamour en zulke bullshit.»

Je wou eigenlijk professioneel skateboarder worden voordat je je op je muziekcarrière stortte. Waarom is dat niet gelukt?

«Oh my god (lacht). Ik was gewoon niet goed genoeg. Ik besefte dat ik er het lef niet voor had. Ik bleef proberen, maar ik was bang om stunts uit te voeren die professionals doen. Ik ben op mijn dertiende begonnen met liedjes schrijven – ik nam songs op met onze band en releaste die muziek op Myspace. Pas toen ik besefte dat ik nergens zou geraken met mijn skateboardkwaliteiten, heb ik me op mijn muziek toegelegd.»

Quentin Soenens

~how i’m feeling~ verschijnt volgende week vrijdag.