Sadistische ouders veroordeeld voor ongekende folteringen bij zoon: “er groeiden planten uit zijn knieën”

In Rusland zijn een moeder en stiefvader veroordeeld tot celstraf voor de zware mishandeling van hun zoon. Naast veel fysieke klappen en psychologische terreur onderging de jongen ook experimentele foltertechnieken.

De 35-jarige stiefvader Sergey Kazakov en de 27-jarige moeder Alina Yumasheva zijn schuldig bevonden aan “het toebrengen van fysiek en psychologisch lijden door het systematisch slagen en andere gewelddadige acties” bij hun zoon Denis, schrijft Metro UK op basis van het verslag van de rechtszaak. De zware mishandeling van de jongen kwam aan het licht toen die van huis wegliep en bij een van de buren om hulp vroeg. Uit zijn bloedende knieën waren scheuten van boekweit te zien, aldus het verslag. De stiefvader had de foltertechniek, waarbij hij uren aan een stuk moest knielen op boekweitgewassen, op het internet gevonden.

“Moet heel haar leven om vergiffenis smeken”

De jongen werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een maand moest verblijven. Een verpleegster die voor de rechtbank getuigde beschreef de verwondingen als “afschuwelijk” en was van mening dat “de moeder de zoon tot het einde van haar dagen om vergiffenis moest smeken”. De boekweitscheuten moesten chirurgisch uit zijn knieën verwijderd worden. Stiefvader en programmeur Kazakov dwong zijn stiefzoon om voor tien dagen achter elkaar telkens negen uur aan en stuk op de gewassen te gaan zitten, terwijl zijn moeder toekeek. Dat zorgde ervoor dat de planten in zijn opengehaalde knieën begonnen te groeien. De moeder zag weinig graten in de foltering. “Ik heb het zelf geprobeerd en voelde geen pijn”, vertelt ze aan de krant Komsomolskaya Pravda, “dus mocht Sergey de straf uitvoeren”.

Folterdagboek

Stiefvader Kazakov, die een zogenaamd “folterdagboek” bijhield, beweerde dat hij de straf maar één keer had verricht, maar op zijn gsm werden tientallen verwijderde folterfilmjes teruggevonden. In de rechtszaak werd ook een onthutsende video getoond van Kazakov die de huilende jongen aan het haar trekt en schoppen verkoopt. Daarnaast is er ook sprake van een vier dagen lang durende uithongering. De “ernstig uitgeputte” en “psychologisch depressieve” jongen werd na zijn ontslag uit het ziekenhuis weer naar huis gestuurd, ondanks het feit dat hij de verpleegster smeekte om in een “goede” familie te worden ondergebracht. Volgens Denis’ lerares Olga Pidzhakova had niemand door dat de jongen mishandeld werd, want “hij was altijd netjes gekleed” en “de moeder kwam altijd naar de bijeenkomsten”.

De stiefvader en moeder, die al eerder werden veroordeeld voor criminele feiten, moeten respectievelijk vier en een half en anderhalf jaar in de cel doorbrengen. Denis bevindt zich intussen in een weeshuis, maar zal waarschijnlijk later in een adoptiegezin worden geplaatst.