Jitske Van de Veire en vriendin uit elkaar: “Dankjewel voor de mooie jaren”

Liefde is liefde, welke liefde het dan ook is. Elke vorm van. Elke Manier van. Ooit hield ik me heel hard vast aan de labels die ik mezelf had toegekend, om de wereld rondom mij te laten begrijpen hoe mijn wereld voelt. Maar op het einde van de dag ben ik gewoon gigantisch verliefd op de mooiste persoon, en is dat het enige wat telt. En dat ik het privilege heb om dit te kunnen en mogen delen. Los van de labels. Los van mijn wereld. Los van de wereld. 📷 @morganegielen for @nobabes.official #loveislove