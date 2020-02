IN BEELD. Zo werd Kobe Bryant herdacht door zijn fans, vrienden en familie

In Staples Center in het Amerikaanse Los Angeles – de thuisbasis van de basketploeg LA Lakers – is uitgebreid stilgestaan bij het overlijden van Kobe Bryant. De basketballegende kwam vier weken geleden op 41-jarige leeftijd om bij een helikoptercrash. Er waren ruim 20.000 mensen afgekomen op het eerbetoon, onder wie ook de basketbalgrootheden Michael Jordan, LeBron James en Shaquille O’Neal.

Veel fans droegen geel-paarse kleding en andere accessoires met daarop de nummers 8 en 24. Een enkeling was zelfs in een geel-paarse auto naar de arena gekomen. Mensen die te laat kwamen, werden niet toegelaten en het was ook niet toegestaan eerder huiswaarts te keren.

XO

De weduwe van Bryant, Vanessa, hield een indrukwekkende toespraak. Eerst wendde ze zich tot haar dochter Gianna, die eveneens omkwam bij de crash. Na applaus werd de emotionele Vanessa van het podium begeleid door Jordan. Later betrad Jordan zelf ook het podium, waarna hij Bryant «mijn kleine broertje» noemde en de menigte zelfs aan het lachen kon brengen (vanaf 4:10). Ook televisiester Jimmy Kimmell kwam aan het woord, evenals vrienden van de legende.

Alicia Keys en Beyoncé verzorgden een optreden bij ‘A Celebration of Life’, zoals de bijeenkomst heette. «Ik ben hier omdat ik van Kobe hou», zei Beyoncé na het zingen van het nummer XO. «Dit was een van zijn favoriete nummers.»

RIP Bryant

Op de grote schermen werden de hoogtepunten getoond uit de loopbaan van Bryant, die met de Lakers vijf keer kampioen van de NBA werd. Vele sterren lieten hun tranen de vrije loop, onder wie ook Jennifer Lopez. Ook in de stad en op de luchthaven werden verwijzingen gemaakt naar Bryant. ‘RIP Bryant’, stond er op bussen in de stad.