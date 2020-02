Zeven tips voor een ecologische voorraadkast

Je hebt beslist dat je ecologischer wil leven. Proficiat! Je gebruikt geen plastic zakjes meer, neemt vaker de fiets en je denkt twee keer na vooraleer je die jeans online koopt. Maar hoe groen is jouw voorraadkast eigenlijk? Ga maar eens kijken. Valt het wat tegen? Geen zorgen, met deze tips wordt je voorraadkast in een handomdraai een stuk groener.

Gebruik altijd glazen bokalen

Je kan je eten bewaren in plastic doosjes, maar na een tijdje zijn ze versleten en eindigen ze gewoon in de vuilnisbak. Glazen bokalen kan je altijd opnieuw gebruiken, handig! Heb je geen budget om bokalen aan te schaffen? Koop in de winkel dan eens producten die al in bokalen zitten. Die kan je altijd afwassen en hergebruiken om bijvoorbeeld noten, zaden, havermout en gedroogd fruit mee te bewaren. Dankzij het glas blijven voedingsproducten ook langer goed. Maar vooraleer je nieuwe spullen koopt, kijk eerst eens thuis of je toch nog niet iets hebt liggen dat je kan (her)gebruiken.

Label álles

Zorg ervoor dat je je eten opdeelt in verschillende categorieën, zoals ‘snacks’ of ‘noten’, en zet alles per categorie bij elkaar. Op die manier heb je meteen een overzicht van wat er in je voorraadkast staat en vermijd je dat je in de winkel te veel koopt. Dit gaat niet alleen verspilling tegen, je bespaart er ook geld mee en je voorraadkast blijft ordelijk. Maar vergeet ook niet om de vervaldatum op je potten te schrijven, zodat je weet tot wanneer je de producten kan gebruiken.

Koop lokale producten

Het eten dat je in je voorraadkast zet, is net zo belangrijk als de bewaring ervan. Probeer daarom zo lokaal mogelijk je eten te kopen. Hoe minder kilometers je eten moet afleggen, hoe beter voor het milieu.

Doe-het-zelf

Probeer zo weinig mogelijk bereide maaltijden of diepvriesproducten te kopen. Als je zelf je maaltijden klaarmaakt, weet je perfect wat er in je eten zit en waar het vandaan komt. Als je de ruimte hebt, kan je zelfs nog een stap verder gaan door je eigen groenten en fruit te kweken. En daar houdt het niet op, je kan zelf je handzeep maken met behulp van wat witte azijn en zuiveringszout. En kies ook niet voor (bruisend) water in plastic flessen, maar installeer een kraan met een drinkwatersysteem. Zo hoef je ook niet meer te sleuren met al die flessen.

Bulk up

Koop en kook in bulk, maar zorg er wel voor dat alles wat je koopt, je ook kan consumeren! Het voordeel van etenswaren in bulk kopen, is dat je met minder verpakkingsmateriaal zit en dat je minder vaak naar de winkel moet gaan. Het is bovendien goed voor je portemonnee. Door in bulk te koken bespaar je dan weer energie en tijd. Plan je maaltijden ook goed, want als je even de tijd neemt om hierover na te denken, ga je ook op een efficiëntere manier naar de winkel.

Zeg nee tegen verspilling

In de keuken wordt het meest verspild. Dit komt doordat supermarkten producten aan ons willen verkopen die in te veel verpakkingen zitten verwikkeld. Neem daarom je eigen zakjes mee om verse etenswaren te kopen, maar denk ook na over hoe de koekjes die je bijvoorbeeld wil kopen, verpakt zijn. Misschien vind je wel een alternatief. Je kan je afval ook altijd composteren. Heb je geen tuin? In de buurt is er vast een organisatie die maar al te blij zal zijn met jouw compost.

Stay cool

Dankzij de koelkast kan je langer restjes bewaren, maar zorg ervoor dat je dit huishoudtoestel zo efficiënt mogelijk gebruikt. Als je warme restjes meteen in de koelkast zet, stijgt de temperatuur, waardoor er harder gewerkt moet worden – en dus ook meer energie verbruikt moet worden – om je eten koel te houden. Zorg ervoor dat je restjes eerst op kamertemperatuur komen vooraleer je ze in de koelkast steekt.