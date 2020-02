Vrouw gevraagd om handdoek te dragen in sauna: “Kan er niet aan doen dat ik zo’n sexy lichaam heb”

Een Italiaanse vrouw uit Londen is in verlegenheid gebracht toen ze een bezoek aan een sauna bracht. Enkele andere vrouwen klaagden bij de manager over haar “te sexy” outfit.

Nicole Bernardocchi bezocht onlangs het recreatiecentrum Hillingdon Sports and Leisure Complex in Uxbridge (Groot-Londen). De 23-jarige verzorgster droeg een bikini die haar intieme delen duidelijk bedekte, maar voor enkele moeders die de zwemlessen van hun kinderen volgden, was haar bikini te weinig verhullend.

Beschamend

Ze deden hun beklag bij de manager, die de vrouw verzocht om een handdoek om te doen. “Het was zo beschamend om uit de sauna gehaald te worden terwijl er nog andere mensen waren. De manager vroeg me om een handdoek om te slaan, maar ik weigerde dat omdat ik mijn outfit niet ongepast vond. Het is niet omdat ik een sexy lichaam heb, dat ik niet in de sauna mag komen. Ik ben recht naar de kleedkamers gestapt en naar huis vertrokken. Mij zullen ze daar niet meer zien”, vertelde ze aan The Sun.