Verrassend groot aantal Amerikanen wil minder vlees eten

Geloof het of niet, maar de Amerikanen zouden stilaan overtuigd zijn van de voordelen van een vegetarische maaltijd. Uit de resultaten van een rondvraag de universiteit van Yale blijkt dat meer dan de helft van hen het niet erg zou vinden om minder vlees te eten. Negen op de tien Amerikanen zegt zelfs bereid te zijn om meer groenten en fruiten op het menu te zetten.

Wie weet maken we stilaan het einde mee van de stereotiepe Amerikaan met de T-bone steak op zijn bord. Meer dan de helft van de volwassen inwoners van de Verenigde Staten zou namelijk geen ‘neen’ zeggen tegen minder vlees op zijn of haar bord. Dat is een van de bevindingen van de enqûete van de universiteit van Yale en de non-profit Earth Day Network.

Nog verrassender is dat meer dan 90% van de bevraagden zegt bereid te zijn om meer groeten en fruit te eten. Als hen gevraagd werd naar de reden waarom ze dat nog niet doen, antwoordde 64% dat hen nog nooit gevraagd was om meer plantaardige ingrediënten te eten. Bijna zes op de tien Amerikanen vind ook dat een groener dieet te veel kost en de helft van de bevolking zou niet zeker zijn over wat ze dan moeten kopen en hoe ze het kunnen klaarmaken, meldt The Verge.

Niet stilstaan bij gevolgen

De resultaten van de rondvraag zijn opvallend, omdat de Verenigde Staten bekend staan als een land van vleeseters. De consumptie van vlees piekte in 2018, met gemiddeld 100 kilogram per persoon op jaarbasis. Bovendien staan veel Amerikanen niet stil bij het effect van hun dieet op hun omgeving. Zo’n 70% van de bevraagden gaf aan zelden of nooit over dat onderwerp te praten.