Hondeneigenaars nemen meer selfies van huisdieren dan van hun partners

Het hond is man’s best friend, luidt het cliché, maar er zou meer waarheid achter schuilgaan dan je zelf zou vermoeden. Rover.com, een Amerikaans bedrijf dat wandelingen en babysitters voor honden voorziet, heeft 1.500 bevraagd over de interactie met hun huisdier en de resultaten zijn opvallend. Zo zegt 65% dat ze al meer foto’s hebben getrokken van het dier dan van hun eigen partner. Dat is zelfs niet verwonderlijk al je weet dat een derde aangeeft dat foto’s van de hond trekken één van hun favoriete hobby’s is.

Niet alleen achterlaten

Uit het onderzoek blijkt verder dat een kwart van de Amerikaanse hondeneigenaars vaak zelfverzonnen liedjes tegen hun huisdier zingt. Een even grote groep heeft hier dier al meegenomen op een date en iets minder dan de helft vindt het moeilijk om de viervoeter voor een weekend achter te laten dan hun partner. Dat de dieren een onvervangbare plaats in ons leven hebben ingenomen, blijkt ook uit het feit dat 78% van de bevraagden laat weten dat ze de dieren gaan betrekken bij belangrijke gebeurtenissen in de familie zoals huwelijksaanzoeken en vakanties.

Als het onderzoek één ding leert, is het dat honden een plek hebben veroverd in het hart van hun baasjes. Zo’n 94% geeft aan dat ze de dieren al een volwaardig deel van hun gezin beschouwen. Dat blijkt uit de statistieken over de belangrijke keuzes in het leven van de Amerikanen. Zo neemt het aantal mensen in de Verenigde Staten met een eigen woonst of kinderen, maar er is één categorie die blijft toenemen: die van de hondeneigenaars.