Dodental in Italië door coronavirus loopt verder op

In het noorden van Italië zijn al 6 mensen overleden aan het nieuwe coronavirus Covid-19. Meer dan 200 mensen zijn besmet. Daarmee is Italië de grootste broeihaard van het virus buiten Azië.

De Italiaanse regering neemt strenge maatregelen tegen het illustere coronavirus, dat eind vorig jaar in China uitbrak. Elf steden/dorpen in het noorden van Italië zijn momenteel in quarantaine, samen zo’n 50.000 mensen. In het land situeert zich de grootste uitbraak van het virus buiten Azië.

Het aantal besmettingen is van 19 op vrijdag opgelopen tot meer dan 200 in enkele dagen tijd. Vandaag zijn nog drie mensen in Italië aan het nieuwe coronavirus overleden, waaronder een man van 84 en een man van 88. Het totale aantal doden in Italië staat nu op 6.

Midden-Oosten

Ook in het Midden-Oosten is het virus aan z’n opmars begonnen. In Bahrein, Koeweit, Afghanistan en Irak zijn de eerste besmettingen met het coronavirus covid-19 geregistreerd. Dat hebben de autoriteiten van de landen gemeld. Het aantal doden in Iran is bovendien opgelopen tot 12, melden de lokale media.

In Bahrein werd één besmetting met het coronavirus geregistreerd. Het gaat om een inwoner van Bahrein die het virus heeft opgelopen in Iran, meldt het ministerie van Volksgezondheid. In Koeweit zijn drie mensen besmet, die eveneens in Iran waren geweest. Buurland Irak heeft op verzoek van Koeweit een grensovergang gesloten om verdere verspreiding tegen te gaan.

Zuid-Korea

In Zuid-Korea zijn 70 nieuwe besmettingen met het covid-19-virus geregistreerd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse centrum voor de controle en de preventie van ziekten. Het totale aantal besmettingen in het land, waar na China het grootste aantal mensen besmet zijn, ligt nu op 833 en neemt er snel toe. Zeven mensen kwamen al om het leven.

In Noord-Korea, waar nog geen besmettingen werden geregistreerd, worden buitenlanders ondertussen in quarantaine geplaatst om een uitbraak van het virus tegen te gaan.