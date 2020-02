Deze elf zaken wist je nog niet over chocolade

De volkeren van Meso-Amerika zagen het als voedsel voor de goden: chocolade. Tegenwoordig is het zoete goedje zo vanzelfsprekend geworden en voor iedereen beschikbaar dat men zijn geschiedenis en eigenschappen bijna zou vergeten. Wij lijsten enkele opmerkelijke weetjes op.

– Technisch gezien is witte chocolade geen echte chocolade. Het bevat geen cacao, maar cacaoboter, een plantaardig vet gewonnen uit een pers van cacaobonen. Het bevat ook suiker, zuivelproducten, smaakstoffen en werd voor het eerst geproduceerd door Nestlé, die het overtollige cacaoboter in de jaren dertig wilde gebruiken.

– Chocolade werd oorspronkelijk in vloeibare vorm geconsumeerd. Deze drank werd “xocoatl” genoemd door de Maya’s, de eerste mensen die cacaobomen cultiveerden. De Azteken associeerden hem met de godin van de vruchtbaarheid Xochiquetzal. De Azteekse keizer Montezuma II kon naar verluidt bijna 50 koppen per dag drinken.

– In 1494 ontving Christopher Columbus cacaobonen van de indianen, die hij vervolgens in zee gooide, denkend dat het geitenmest was. Het was pas in 1502 dat hij dit drankje ontdekte. Maar het was pas in 1528 dat Hernan Cortes het voor het eerst terug naar Europa bracht.

– Naast zwart, wit en melk, is er ook blonde chocolade, gecreëerd in 1922 door de Franse chocoladefabriek Valrhona, maar bijgewerkt door de Franse Frédéric Bau. Het herinnert aan een mengsel van “gegrilde Bretoense zandkoek”, “gekarameliseerde melk” en “ongeraffineerde suiker”.

– De wetenschappelijke naam van de cacaoboom is “cacao Theobroma”, wat betekent “het voedsel van de goden”. Dit is ook de bron van de naam theobromine, een alkaloïde vergelijkbaar met cafeïne in chocolade, die werkt als een antidepressivum maar schadelijk is voor honden.

– Chocolade past perfect in de hartige keuken. Zo kan je zelfs chocolade toevoegen aan de gerechten in wildsau. In Venetië kun je tagliatelle met cacao proeven, maar het is in Mexico dat het meest wordt gebruikt, vooral in het traditionele gerecht Mole Poblano.

-Chocolade, dat meer dan 600 smaakstoffen heeft, kan heel goed met wijn trouwen, vooral met zoete en zoete wijnen. Hoe meer het rijk is aan cacao (+ 70%), hoe beter het gaat met tannine en krachtige wijnen. Voor een lager tarief is het nodig om naar soepele en fruitige wijnen te gaan. Meer dan 80% zal de beste match zijn met natuurlijke zoete wijnen, zoals Banyuls of Port-wijnen. Maar voor de nog hogere inhoud is het nodig om zich te oriënteren op de pineau of zelfs whisky, cognac of armagnac.

– De manier waarop we tegenwoordig chocolade consumeren dateert uit de 19e eeuw. Het was in 1847 dat een Britse chocolademaker de eerste moderne tablet uitvond, al was het de Franse Antoine Menier die het principe in 1836 had gecreëerd. In 1830 maakte de Zwitser Charles-Amédée Kohler de eerste chocolade met hazelnoten, terwijl de beroemde ‘ballotin’ werd ontwikkeld door de Belg Jean Neuhaus in 1915.

– Donkere chocolade is een echte bron van jeugd. Het is rijk aan antioxidanten en flavonoïden die hartaandoeningen voorkomen en het verouderingsproces remmen. Het kan het begin van diabetes vertragen. Het is rijk aan mineralen zoals kalium, zink en selenium en stimuleert het metabolisme verder om zijn gewicht te verminderen.

– De eerste film over het boek ‘Charlie and the Chocolate Factory’ van Roald Dahl, heet ‘Willy Wonka & The Chocolate Factory’. Het werd gefinancierd door het merk Quaker Oats dat reclame wilde maken voor zijn Wonka-chocoladereep. Wat de naam van de Melkweg-tablet betreft, deze is niet geïnspireerd door de Melkweg, maar eerder door het woord milkshake, waarvan we de smaak wilden benaderen.

– Met bijna 800 ton per jaar is Brussels National Airport het grootste verkooppunt voor chocolade ter wereld. Het verkoopt daarmee gemiddeld bijna een kilo chocolade per minuut.