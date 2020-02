Deze tondeuse werd speciaal ontworpen voor teelbaltrimmen

Hoewel een volle bos haar daar beneden dezer dagen helemaal oké is, vraagt ook dat enig onderhoudswerk. Schaamhaar is al lang niets meer om je voor te schamen – hoog tijd dat de benaming eens herzien wordt – maar je wil wel dat het er netjes uitziet. Helaas is het geen koud kunstje om je teelballen te scheren. Laat de keukenschaar voortaan links liggen en maak liever gebruik van deze inventieve tondeuse.

Het zijn de Britten Matt Edge en Tyler Ball – what’s in a name – die op het idee kwamen om een tondeuse te ontwerpen die specifiek bedoeld is voor teelballen. Die zijn nu eenmaal nogal specifiek van vorm en niet altijd makkelijk te trimmen met een normaal apparaat. Menig man heeft zich dan ook al eens bezeerd tijdens zijn wekelijkse trimsessie.

BALLS

Dankzij BALLS komt daar nu verandering in en zit je niet langer in zak en as na iedere kapbeurt. De teelbaltondeuse maakt gebruik van de speciaal voor dit doeleinde ontwikkelde SackSafe™-technologie om te vermijden dat teelballen onnodig gehavend raken tijdens het trimmen. De tandjes van de tondeuse zijn extra klein en voorkomen dat je huid geklemd raakt. Zo kan je met een gerust hart je ballen onder handen nemen en ziet je bos schaamhaar er altijd piekfijn uit. Bovendien planten de bedenkers een boom voor elke verkochte BALLS, dus je doet ook het klimaat een plezier. Voorlopig is het apparaatje enkel te bestellen via hun eigen website.