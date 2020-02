Brusselaar? Vraag je gratis zadenkit aan en maak de stad wat groener!

Een stad zonder groen is niets meer of minder dan een grijze betonnen massa. Publieke parken brengen uiteraard al het nodige leven in de brouwerij, maar ook als inwoner van een stad kan je je steentje bijdragen. Of je nu een tuin hebt of een minuscuul balkon: alle beetjes helpen. Om Brusselaars een duwtje in de rug te geven, deelt Leefmilieu Brussel ook dit jaar weer gratis zadenkits uit.

Tuinieren in een grootstad lijkt een onmogelijke opgave, laat staan als je geen tuin hebt. Hoe begin je in godsnaam met groenten zaaien en plantjes planten als je daar nog geen ervaring mee hebt? Wel, zo moeilijk is het allemaal niet.

Sla, snijbiet en komkommer

De eerste stap is simpel: zorg ervoor dat je een oppervlakte hebt om aan de slag te gaan. Of dat nu een lap grond in je tuin is of een hangpot op je balkon, alles mag en alles kan. Vervolgens heb je uiteraard plantjes en/of zaaigoed nodig. Woon je in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan helpt Leefmilieu Brussel je graag een handje. In 2019 werden niet minder dan 10.000 gratis zadenkits uitgedeeld onder de Brusselse bevolking en vanwege het grote succes zijn er dit jaar 20.000 kits beschikbaar. Om er eentje te bemachtigen, volstaat het om het online formulier in te vullen. Vervolgens mag je begin maart de kit in je brievenbus verwachten. Die bevat zaadjes van sla, snijbiet en komkommer – ideaal voor een zomerse salade.

Moestuinmeester

Daarna is het aan jou om aan de slag te gaan en je groene vingers boven te halen. Weet je echt niet waar begonnen? Dan kan je een beroep doen op de zogenaamde moestuinmeesters. In ruil voor een gratis opleiding engageren die zich om de moestuininitiatieven van Brusselse burgers aan te moedigen en te ondersteunen. Er is sowieso een moestuinmeester bij jou in de buurt om je te helpen bij al je vragen, van simpel tot geavanceerd.