BIZAR. Jongetje dat vroeg om voetbalplaatjes mishandeld

Een 38-jarige Nederlander is opgepakt nadat hij een 10-jarige jongen mishandelde die om voetbalplaatjes vroeg. Het jongetje stond bij een Albert Heijn in Dordrecht om in de laatste dagen van de actie nog wat plaatjes te scoren, maar dat viel dus niet bij iedereen in goede aarde.

De jongen vroeg het winkelend publiek om voetbalplaatjes, maar de verdachte was hier niet van gediend en verkocht de jongen “een paar rake klappen”, aldus de politie.

Klacht ingediend

Er werd een klacht tegen de man bij de politie ingediend, waarna snel een signalement van de verdachte verspreid kon worden op basis van camerabeelden. Niet lang daarna zagen medewerkers van de supermarkt hem opnieuw en schakelden ze de politie in. Die arresteerde de man vervolgens.

“Absurd”

De burgemeester van Dordrecht heeft met afschuw gereageerd op de mishandeling. “Sommige mensen zijn toch niet helemaal in orde. Een jongetje van 10 mishandelen vanwege voetbalplaatjes. Absurd. Goed werk van onze mensen van politie Dordrecht”, tweette hij.