Bernie Sanders op weg naar nominatie na monsterzege in Nevada

De Democratische kandidaat Bernie Sanders heeft de Democratische voorverkiezingen in de staat Nevada gewonnen. Met de helft van de kiesdistricten geteld, koerst de 78-jarige kandidaat op 46,6 procent.

Sanders won overtuigend in de staat, zoals werd verwacht. De laatste stemmen moeten nog geteld worden, maar de senator staat flink voor op zijn rivalen. Joe Biden staat voorlopig op de tweede plaats en Pete Buttigieg en Elizabeth Warren komen daarachter.

Inmiddels heeft 50 procent van de kiesdistricten de uitslagen doorgegeven. Sanders kreeg volgens die tussenstand veel meer stemmen dan zijn rivalen en dat levert hem ook de meeste ‘delegates’ op. Dat zijn een soort kiesmannen die de kandidaten nodig hebben om uitgeroepen te kunnen worden tot officiële presidentskandidaat van hun partij.

Buttigieg stelt teleur

Sanders krijgt volgens die voorlopige uitslag 46,6 procent van de delegates voor Nevada achter zich. Biden volgt met 19,2 procent. Buttigieg, die de winnaar was van de eerste voorverkiezingen in de staat Iowa, staat voorlopig op 15,4 procent.

Acht kandidaten

In totaal kunnen nog acht Democratische kandidaten de officiële presidentskandidaat van hun partij worden. De winnaar neemt het in november op tegen president Donald Trump.

Sanders, die op voorhand al favoriet was in Nevada, is vooral populair onder jonge Democraten. Hij scoort met name goed met zijn plannen voor de gezondheidszorg. Ook bij eerdere voorverkiezingen in Iowa en New Hampshire was hij populair.