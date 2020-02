Amsterdamse taxi’s krijgen een vrouwelijker tintje

In Amsterdam schakelt een taxibedrijf speciaal taxi’s in voor vrouwen. De wagens van het onlineplatform Staxy Lady zijn te herkennen aan het roze taxibord. Handig!

“Uit onderzoek (een peiling onder meer dan 1000 Vrouw.nl-lezeressen, red.) blijkt dat maar liefst 43% van de vrouwen zich wel eens onveilig voelt in een taxi met een mannelijke chauffeur en dat één op de vijf vrouwen weleens is lastiggevallen”, zegt directeur Hakima El Allaoui aan Metro NL. En dus werd het hoog tijd voor een bedrijf waar alleen vrouwen achter het stuur zitten.

Heer in het verkeer

Wel maakt de taxidienst duidelijk dat iedereen welkom is, ook mannen, kinderen en zéker transgenders. In Het Parool vertellen enkele chauffeurs die voor het bedrijf werken (vrouwen, natuurlijk), dat voor deze groep de dienst een uitkomst zou kunnen zijn. “Vaak laten chauffeurs transgenders staan, maar wij nemen ze gewoon mee natuurlijk.” Een ander vult aan dat vrouwen ook nog eens rustiger rijden en daardoor de taxirit extra veilig maken. “Wij rijden meer als een heer in het verkeer.”

De dienst rijdt vanaf donderdag en hanteert vaste ritprijzen voor vervoer in, van, naar of via Amsterdam.