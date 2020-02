Vijf paradijselijke botanische tuinen die je gezien moet hebben

Woon je in een stad, dan is de kans klein dat je wordt omringd door groen. Om onze woonsten toch een beetje op te fleuren proppen we ze graag vol met planten in alle mogelijke vormen en maten – met heuse urban jungles als resultaat. Ben je zelf niet gezegend met groene vingers of wil je je nog meer onderdompelen in al het moois dat onze planeet te bieden heeft, ook in steden? Dan is een bezoekje aan een botanische tuin de perfecte oplossing.

Zowat elke stad van formaat beschikt over haar eigen groene paradijsje, maar niet alle botanische tuinen zijn gelijk geschapen. Wij selecteerden daarom de mooiste pareltjes in binnen- en buitenland die een bezoekje meer dan waard zijn.

Koninklijke Serres, Laken (België)

In tegenstelling tot de meeste botanische tuinen zijn de Koninklijke Serres in Laken niet het hele jaar toegankelijk. Wil je een glimps opvangen van al het moois dat de serres te bieden hebben, dan moet je je bezoek dus zorgvuldig plannen. In 2020 opent de koninklijke familie van 17 april tot en met 8 mei de deuren van dit plantenparadijs. Veel botanidche tuinen beschikken over een groot park, maar hier ligt de nadruk uitdrukkelijk op de collectie in de serres zelf, zoals de naam al doet vermoeden. Verwacht je aan een overvloed aan exotisch schoon en vergeet vooral niet om ook de constructie zelf te bewonderen, want die is meer dan de moeite waard.

Adres

Kasteel te Laken

Koninklijke Parklaan

1020 Brussel

Kew Gardens, Londen (Verenigd Koninkrijk)

Heb je centrum Londen intussen wel gezien? Waag je dan aan een tripje naar Kew Gardens, op een halfuurtje van de Britse hoofdstad. Deze botanische tuin werd opgericht in 1759 en huist de meest diverse botanische collectie ter wereld. Je kan er genieten van 130 hectare groene natuurpracht, verdeeld over het park en de serres. Je vindt er onder andere een arboretum met meer dan 14.000 verschillende bomen, een meer en een serre waarin de ruige alpiene weersomstandigheden worden nagebootst. Zonder twijfel een uitstapje dat je niet snel zal vergeten.

Montreal Botanical Garden, Montreal (Canada)

Minder makkelijk bereikbaar vanuit België dan de twee voorgaande, maar daarom niet minder de moeite, is de Montreal Botanical Garden. Deze botanische tuin is gelegen op de site van Expo 67 en telt niet minder dan tien serres en dertig thematische tuinen. In de zomer is het park bedekt met een tapijt van kleurrijke bloemen en in de winter kan je het domein bezoeken per… ski! Een tuin zoals je ze hier niet vindt en die een omweg meer dan waard is als je in Canada bent.

Adres

4101 Sherbrooke St E

Montreal, Quebec

Fondation Monet, Giverny (Frankrijk)

Hoewel dit strikt gezien geen botanische tuin is, vormt de tuin van de Franse schilder Monet een plantenparadijs om u tegen te zeggen. De duizend-en-een kleurrijke bloemen nemen je mee naar de leefwereld van de impressionist zodat het lijkt alsof je in een van zijn schilderijen bent beland. Monet richtte trouwens ook een Japanse tuin in op zijn domein die toch wel erg veel weg heeft van die die je in de betere botanische tuin terugvindt. De foto’s die je hier maakt, doen het ongetwijfeld goed op Instagram.

Adres

84 Rue Claude Monet

27620 Giverny

Kirstenbosch National Botanical Garden, Kaapstad (Zuid-Afrika)

Deze immense botanische tuin was de eerste in de geschiedenis die erkend werd als UNESCO-werelderfgoed en we begrijpen waarom. De tuin is gelegen aan de oostkant van de Tafelberg en je vindt hier enkel inheemse plantensoorten. Dat betekent echter niet dat de collectie minder indrukwekkend is, integendeel. Je kan de planten bewonderen door je een weg te banen door al het groen, maar je kan ook een wandeling maken over de Boomslang – een gigantische stalen brug die de tuin overspant.

Adres

Rhodes Drive, Newlands

7735 Kaapstad