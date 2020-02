Dit wilde je altijd al weten over deca koffie

Een kopje koffie kan wonderen doen, maar we hebben allemaal weleens gefrustreerd naar het plafond liggen staren in bed omdat we – tegen beter weten in – nog een espresso bestelden na het eten. Slimmeriken kiezen op zo’n moment voor een deca. Maar wat is dat nu juist? En is zo’n kopje gezonder of net schadelijker dan een gewone koffie?

Deca kennen we allemaal, maar slechts weinigen kennen het verschil met een normaal kopje koffie. Eerst en vooral: ook deca is een natuurlijk product, mocht je vrezen dat het om een artificiële creatie van de mens gaat. “Beide vormen van koffie bevatten polyfenolen. Die antioxidanten hebben ontstekingsremmende eigenschappen en zouden het risico op een aantal ziektes, zoals type 2 diabetes en kanker, kunnen beperken. Bovendien zijn ze goed voor je darmflora”, aldus Samantha Cassetty, auteur van ‘Sugar Shock’, aan Women’s Health.

Filteren

Oké, deca is en blijft dus koffie. Het proces dat vooraf gaat aan een normaal kopje is simpel: de bonen worden geroosterd en vervolgens gemalen. Om deca koffie te verkrijgen, komen daar nog een paar extra stappen aan te pas. Het komt erop neer dat het grootste deel van de cafeïne (gemiddeld zo’n 97%) uit de bonen moet worden gefilterd. Daarvoor bestaan drie methodes: de Zwitserse watermethode (waarbij de cafeïne wordt verwijderd door een houtskoolfilter), vloeibare koolstofdioxide toevoegen en verwijderen of chloormethaan/ethylacetaat toevoegen en verwijderen. Hoeveel cafeïne er nog overblijft in je kopje deca, is afhankelijk van de bonen die er gebruikt werden. Elke producent gebruikt zijn eigen techniek en alle drie de methodes zijn trouwens volledig veilig voor de gezondheid.

To deca or not to deca

Maar wat is nu beter: gewone koffie of deca? Wel, dat hangt af van jou en de omstandigheden. Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, zijn sowieso aangewezen op deca. Ook mensen die lijden aan bepaalde ziektes zitten in hetzelfde schuitje, net zoals zij die onnodig angstig worden van cafeïne. Verder is het aan jou om aan te voelen welke koffie beter bij je past. Dat is niet alleen afhankelijk van het moment van de dag, maar ook van je spijsverstering. Sommige darmen reageren nu eenmaal beter op gewone koffie, andere op deca. In beide gevallen kan het drankje ook net de gewone gang van zaken stimuleren. Een toverformule bestaat helaas niet, dus luister vooral naar je lichaam en pas je koffiegewoontes daaraan aan.