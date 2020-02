Een nieuwe gin op basis van erwten die klimaatpositief is

Een Schotse whiskydistilleerderij heeft de allereerste klimaatpositieve gin ontwikkeld. Producent Arbikie maakte hiervoor gebruik van erwtjes en gaf de sterke drank de naam Nàdar, wat ‘natuur’ betekent in het Schots-Gaelisch.

Arbikie heeft voor het eerst een klimaatpositieve gin ontwikkeld op basis van erwten. In tegenstelling tot tarwe, gerst of maïs wordt er voor erwten geen kunstmest met stikstof gebruikt. Daarom is de gin volgens de producent ideaal voor het klimaat omdat de productie meer CO 2 -uitstoot vermijdt dan produceert.

Duurzaamheid

“We zijn voortdurend op zoek naar manieren om te innoveren en onze duurzaamheidsfocus te versterken”, zegt Rachel Thomson van Arbikie Distillery. “Voor elke beslissing die we nemen proberen we de impact op het milieu en hoe we de zaken beter kunnen doen in rekening te brengen.”

Volgens John Stirling, directeur van Arbikie Distillery, is duurzaamheid essentieel voor zijn bedrijf, dat de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit beschouwt als de “grootste uitdaging waarmee de mensheid ooit werd geconfronteerd”. “Onze Nàdar-gin gaat een stapje verder en probeert een positieve in plaats van een klimaatneutrale impact te hebben op vlak van duurzaamheid op lange termijn”, zegt Stirling.