nog t.e.m. 27/2

Trek deze week zeker eens naar Hasselt met je koters, want het Krokusfestival neemt de hele vakantie lang de stad over. De feestelijkheden zijn vooral te vinden in en rond het cultuurcentrum: je kan er genieten van dans, theater of circus, aanschuiven bij een workshop of spelen met bijzondere installaties: maak muziek met houten speeltuigen, knutsel een bonte vogel of volg twee verdwaalde majorettes. In de binnenstad van Hasselt mogen kinderen dan weer hun eigen protestacties organiseren of een voorstelling bijwonen in iemands slaapkamer.

krokusfestival.be