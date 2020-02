VIDEO. Bekende acteurs zamelen massa geld in voor gepeste Quaden

Begin deze week deelde de mama van Quaden een video waarin de jongen met zelfdoding dreigde omdat hij elke dag wordt gepest omwille van zijn afwijking. De 9-jarige jongen, Quaden is geboren met dwerggroei. Nu krijgt hij steun van over heel de wereld, waaronder acteur Hugh Jackman en stand-upcomedian Brad Williams die aan de hand van een inzamelactie de kleine jongen naar Disneyland wil sturen.

De Australische jongen Quaden wordt iedere dag op school gepest door zijn klasgenoten. In een video van zijn moeder liet hij weten zelfdoding te willen plegen. De beelden zijn in een mum van tijd massaal bekeken en gedeeld. Bekende acteur Hugh Jackman en rubyteam Indigenous All Stars lieten een boodschap achter voor de jongen. Ook stand-upcomedian en acteur Brad Williams merkte de video op en schoot in actie.

Inzamelactie voor Disneyland

Brad Williams werd zelf ook geboren met dwerggroei en wou daarom de kleine jongen graag helpen. “Dit verhaal grijpt me erg aan”, schrijft Williams in een post op Instagram. “Daarom start ik een GoFundMe-pagina om Quaden en zijn moeder naar Disneyland te sturen.” De acteur hoopte oorspronkelijk 10.000 dollar te verzamelen, maar ondertussen staat de teller al op 195.000 dollar, een goede 180.540 euro.

Zit je met vragen omtrent zelfdoding, contacteer dan de Zelfmoordlijn. Dat kan via de website zelfmoord1813.be of het telefoonnummer 1813.