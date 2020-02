Samen sporten is enorm goed voor je relatie

Sporten is niet alleen goed voor je lichaam en geest, het is tevens bevorderlijk voor je relatie, en al zeker als je het samen doet. Dat blijkt uit een onderzoek van Decathlon.

Bewegen is gezond, maar je wil uiteraard ook voldoende tijd in je relatie steken. Geen probleem, want als je de twee met elkaar combineert, pak je twee vliegen in één klap aan. Uit een onderzoek van Decathlon bij 7.600 volwassenen is immers gebleken dat sporten met je partner – en dan hebben we het niet over bedsport – je relatie verbetert. 43% van de ondervraagden gaven aan dat ze regelmatig samen sporten en maar liefst 66% liet optekenen dat het een positieve invloed heeft (gehad) op hun relatie.

Aantrekkelijker

21% van de geïnterviewden merkten dat hun partner voor hen aantrekkelijker werd door samen te sporten, terwijl 22% vooral met z’n tweetjes gaan sporten om hun conditie te onderhouden. Ongeveer 20% gaf aan dat samen sporten helpt tegen de stress, wat eveneens gezond is voor de relatie.

Zwemmen

Maar welke sporten beoefenen koppels dan het liefst samen? Wel, zwemmen staat met 37% bovenaan het lijstje, gevolgd door fitness (29%), joggen (24%), fietsen (20%) en tennissen (15%).

Elkaar motiveren

Joshua Gutteridge, sportmanager bij Decathlon, is enthousiast over de cijfers en moedigt samen sporten alleen maar aan. “Het is leuk om te ontdekken dat zoveel koppels samen sporten. Partners motiveren elkaar om doelen te bereiken. Het is dus niet alleen goed voor het fysieke aspect, maar tevens voor de relatie op zich. Dus als je weinig tijd hebt voor quality time, is samen sporten de ideale oplossing”, vertelt hij aan Metro UK.