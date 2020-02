Mama redt puppy’s uit vrieskou

Een moeder zal haar kinderen altijd beschermen, zelfs in barre omstandigheden. Snowbelle is samen met haar zes puppy’s gevonden in de sneeuw bij Red Lake (Minnesota). De pasgeboren wezentjes hebben de drie weken in de vrieskou overleefd, dankzij mama hond die hen beschermde door op hen te gaan liggen.

De medewerkers van het hondenasiel waren stomverbaasd toen ze de puppy’s aantroffen. Ze konden niet geloven dat de hondjes de sneeuwval drie weken lang overleefd hadden. “Een voorbijganger merkte de honden op en en belde ons”, aldus een werknemers van Red Lake’s Rosie’s Rescue aan Bored Panda. “Toen we op de locatie aankwamen, merkten we dat de sneeuw rond de honden gesmolten was, door de lichaamswarmte van de moederhond. Ze was zo uitgemergeld dat ze geen melk meer kon geven.”

Door de goede zorgen van Snowbelle, hebben de puppy’s hun eerste avontuur overleefd. Na een paar dagen in de shelter kon de moederhond gelukkig weer melk geven.