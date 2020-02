Een uitgebreid ontbijt laat je dubbel zo veel calorieën verbranden

Eet ’s morgens als een keizer, ’s middags als een koning en ’s avonds als een bedelaar. Het is een volkswijsheid die we door de jaren heen langzaam maar zeker vergeten zijn. De meeste mensen eten ’s avonds steevast hun meest uitgebreide maaltijd van de dag, maar dat blijkt een verkeerde keuze te zijn.

Soms hebben we een handje hulp nodig van de wetenschap om weer op het goede pad te komen. Zo ook in dit geval. Een nieuwe studie heeft aangetoond dat een groot ontbijt niet alleen lekker is, maar dat je er ook meer calorieën door verbrandt gedurende de dag.

Thermogenese

We hebben het allemaal druk en de verleiding is dan ook groot om je ochtendroutine zo kort mogelijk te houden. Snel douchen, een hapje eten en gaan. Maar een team wetenschappers onder leiding van Juliane Richter heeft aangetoond dat je voortaan maar beter wat meer tijd inplant voor je ontbijt. De onderzoekers bestudeerden het metabolisme van 16 mannen: de ene dag aten ze een klein ontbijt en een uitgebreid avondmaal, de volgende dag werden de rollen omgedraaid. Het aantal calorieën in het kleine ontbijt en avondmaal was gelijk, net zoals dat in het uitgebreide ontbijt en diner. Uit de analyse bleek dat wanneer het ontbijt copieuzer was dan het avondmaal, de proefpersonen tot maar liefst 2,5 keer meer calorieën verbrandden die dag. Dat verschil is te wijten aan de dieet-geïnduceerde thermogenese die toeneemt bij een uitgebreid ontbijt. Voortaan heb je dus een excuus om elke ochtend te genieten van een overvolle tafel aan lekkers.